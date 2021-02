GF Vip, colpo di scena per Dayane Mello: è successo a poche ore dalla puntata di questa sera, venerdì 5 febbraio 2021.

Non sono ore facili, queste, per Dayane Mello. Due giorni fa, una notizia ha letteralmente sconvolto la modella brasiliana: il fratello Lucas, di 26 anni, ha perso la vita in un tragico incidente. Una notizia che ha distrutto tutti in casa: da due giorni a questa parte, l’unico obiettivo dei concorrenti è cercare di alleviare il dolore di Dayane. E proprio su Dayane è l’ultima comunicazione arrivata attraverso i social del reality show. Ecco cosa è accaduto a poche ore dalla diretta di questa sera.

GF Vip, colpo di scena per Dayane Mello: l’annuncio a poche ore dalla puntata di stasera

Dayane Mello ha lasciato la casa del GF Vipo per motivi personali questo pomeriggio. È quanto ha annunciato poco fa il GF, attraverso i suoi canali social. Non è stato specificato il motivo preciso per il quale la modella ha lasciato la casa, ma, come si può vedere dalla diretta, Dayane è già rientrata in casa. Come specificato anche nell’annuncio, si è trattata di un’uscita temporanea. Ecco il comunicato del GF:

Nonostante le incertezze, quindi, questa sera ci sarà la diretta, come di consueto ogni venerdì sera. Cosa accadrà? Data la situazione, è probabile che il Gf opti per una puntata più “delicata”, che non miri a mettere uno contro l’altro, tra discussioni, liti e scontri interni. Il gioco, però, andrà avanti e, oltre al verdetto del televoto di questa sera, ci saranno probabilmente nuove nomination.

Sarà dura per i ragazzi fare un nome. In questi giorni, infatti, tutti i concorrenti hanno messo da parte rancori e dissapori, unendosi intorno a Dayane. Sono stati tantissimi i gesti dei concorrenti per la modella: dalla lettera di Maria Teresa Ruta, al quadro di Pierpaolo per la piccola Sofia, figlia della concorrente.