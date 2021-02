GF Vip, Dayane incontra la mamma di Stefano Sala: momento da brividi in diretta, ecco cos’è successo tra le due in giardino.

La puntata del Grande Fratello Vip è iniziata ovviamente con un focus su Dayane Mello, dopo il terribile lutto che l’ha colpita due giorni fa. La modella ha perso suo fratello Lucas in un terribile incidente stradale e sta vivendo questo dolore atroce all’interno della casa del GF, visto che non sarebbe riuscita a partire per il Brasile e raggiungere la sua famiglia. A inizio puntata Alfonso ha dedicato parole forti e intense a Dayane e a tutta la vicenda e poi ha regalato alla modella una dolce sorpresa. Uscita in passerella, infatti, la brasiliana ha potuto rivedere tutti gli ex concorrenti, che sono arrivati vestiti di nero e visibilmente commossi per far sentire la loro vicinanza e il loro affetto a Dayane. Un’emozione dopo l’altra per la finalista del GF Vip, che subito dopo ha ricevuto un messaggio da sua figlia Sofia con un disegno che le è stato fatto recapitare in casa, e poi ha potuto incontrare la sua ex suocera Simona Perini, mamma di Stefano Sala. La nonna della piccola Sofia ha voluto incontrare Dayane nella ‘stanza degli abbracci’ del giardino del cucurio: ecco com’è andato questo momento da brividi.

Dayane Mello sta vivendo un’emozione dopo l’altra in questi primi minuti della puntata del Grande Fratello Vip. Dopo aver incontrato gli ex concorrenti in passerella, la modella ha avuto l’opportunità di incontrare la sua ex suocera, Simona Perini, mamma del suo ex compagno Stefano Sala, da cui Dayane ha avuto sua figlia Sofia. Il momento tra le due è stato davvero da brividi, perché Dayane è stata felicissima di vedere Simona e ha apprezzato moltissimo la sua presenza, ringraziandola pubblicamente per tutto quello che fa per lei e per sua figlia: “Questa donna c’è sempre stata per noi fin dall’inizio. Lei mi ha insegnato a fare la mamma, mi ha insegnato cos’è una famiglia. Con lei parlo, litigo, è tutto come una famiglia normale”, ha detto Dayane e alle sue parole ha fatto eco la ex suocera, che ha parlato del grande affetto che prova per la modella: “Non è difficile volerle bene, lei è così e la amiamo per com’è”, ha detto Simona.

Le due hanno poi parlato anche di Sofia, la piccola di casa, che sente molto la mancanza di sua mamma, ma la spinge a rimanere nel reality: “Lei è competitiva come te e il suo papà”, ha detto Simona, “dice ‘mamma mi manca ma deve vincere'”, ha poi aggiunto. Avete visto anche voi questo splendido momento?