Un aereo vola sulla Casa del GF VIP e gela letteralmente Giulia e Pierpaolo: quello che è successo a poche ore dalla diretta ha lasciato tutti senza parole.

Mancano poche ore ad una nuova diretta del Grande Fratello VIP. Non sarà una puntata facile quella di questa sera, venerdì 5 febbraio. La notizia dell’improvvisa morte di Lucas Mello, fratello di Dayane, ha scosso tutti ed ha cambiato l’atmosfera nella Casa. L’unico pensiero dei concorrenti in questi due giorni è stato quello di star vicino alla concorrente brasiliana, tragicamente colpita dal lutto. A poche ore dalla diretta su Canale 5, sono volati diversi aerei per i concorrenti della Casa del Grande Fratello VIP: uno in particolare ha rotto qualche equilibrio. La provocazione ha seccato particolarmente gli animi: ecco cosa è successo poche ore fa.

GF VIP, aereo shock a sorpresa: il messaggio provoca Giulia e Pierpaolo

Nelle ultime ore nel cielo del GF VIP sono volati diversi aerei, uno in particolare ha spiazzato davvero tutti. A quanto pare Elisabetta Gregoraci, ex concorrente, non ha mai abbandonato la Casa secondo i fan che spesso evocano il suo nome negli aerei o sui social. Poche ore fa un aereo ha fatto sventolare sulla Casa di Cinecittà questo messaggio: “Eli e Ari donne top. We love you” firmato Romeraci. Parliamo di un’inedita unione di Ariadna Romero ed Elisabetta Gregoraci.

Si tratta chiaramente di una provocazione ai danni di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: l’italo persiana è apparsa piuttosto seccata per l’accaduto. Il concorrente ha subito commentato: “Ma che coppia è? Non ci voglio credere”. Anche Samantha è intervenuta ed ha detto la sua: “Non sanno più cosa inventarsi”, si legge sul portale del reality. La provocazione ha un secondo fine, ovvero quello di rompere qualche equilibrio nella neo coppia?