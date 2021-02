GF Vip, spiacevole incidente per Stefania Orlando poco prima dell’inizio di questa nuova puntata del reality: cos’è successo.

Ancora pochissimi istanti e, finalmente, assisteremo ad una nuova puntata del Grande Fratello. A poco meno di un mese dalla finale di questa incredibile ed imperdibile edizione del reality, Alfonso Signorini questa sera, Venerdì 5 Febbraio, sarà al timone di un appuntamento tanto importante quanto doloroso, data la morte prematura del fratello di Dayane Mello. Non sappiamo cosa accadrà esattamente nel corso di questa puntata, c’è da ammetterlo. In un nostro recentissimo articolo, vi abbiamo parlato di una presunta sorpresa destinata alla modella brasiliana, ma, come raccontato, non ne abbiamo ancora alcuna conferma. Una cosa, però, è certa: poco prima di essere in diretta su Canale 5, Stefania Orlando è stata vittima di un ‘incidente’. A far capire cos’è successo è un video apparso su Twitter. Ecco, ma cos’è accaduto esattamente? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, non è assolutamente nulla grave. Piuttosto, stiamo facendo riferimento ad un inconveniente che, senza alcun dubbio, sarà capitato a tantissime donne. Ma scopriamo ogni cosa nel minimo dettaglio.

Stefania Orlando, spiacevole ‘incidente’ poco prima della puntata del GF Vip: cos’è successo

Cos’è successo, quindi, a Stefania Orlando poco prima dell’inizio di questa nuova puntata del Grande Fratello Vip? Come dicevamo precedentemente, assolutamente nulla di grave. Piuttosto, si tratta di un piccolo incidente di percorso. E che, soprattutto, sarà capitato a tutte le donne almeno una volta nella loro vita. Stando a quanto si apprende da questo video apparso su Twitter, sembrerebbe proprio che la bella Stefania si sia bruciata la mano con un ferro, supponiamo sia quello utilizzato per arricciare i capelli.

Fortunatamente, non è successo affatto nulla di grave. Anzi, come ribadito anche dalla stessa Giulia Salemi, Stefania Orlando può utilizzare tranquillamente la mano sinistra. Fatto sta che, senza alcun dubbio, stringere con la mano un ferro caldissimo non deve essere affatto un’esperienza elettrizzante.

Un piccolo incidente di percorso, quindi, ma nulla di grave.