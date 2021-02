Il clamoroso gesto di Tommaso Zorzi nei confronti di Dayane Mello dopo il lutto che ha colpito la modella: la proposta inaspettata.

Sono giorni molto particolari al GF Vip. Il tragico lutto che ha colpito la concorrente Dayane Mello è stato un boccone amaro per tutti, dentro e fuori dal reality. La modella brasiliana ha infatti perso suo fratello Lucas, di appena 27 anni, in un incidente stradale e un dolore così grande non aveva mai attraversato prima d’ora la storia del programma di Canale 5. Enorme sgomento anche per il resto dei concorrenti, che improvvisamente dal gioco sono stati catapultati in una durissima realtà. E con questa realtà hanno dovuto fare i conti, perché la notizia ha inevitabilmente rovesciato tutti gli equilibri della Casa. In un solo momento sono svanite le rivalità, le strategie di gioco, le antipatie, i rancori e le vendette: tutto è passato in secondo piano. Tutti loro, indistintamente, stanno cercando di essere di conforto a Dayane, anche coloro con i quali la modella non aveva un buon rapporto ultimamente. Gli stessi Giulia e Pierpaolo hanno cercato in ogni modo di starle vicino con gesti e attenzioni davvero molto teneri. Ha colpito molto il pubblico anche la solidarietà dimostrata da Tommaso Zorzi verso la coinquilina. L’influencer milanese ha avuto infatti dei pensieri verso la ragazza davvero molto apprezzabili. Uno è stato sicuramente l’averle regalato il pupazzo Gilda, a lui molto caro. Tommaso ha poi fatto una proposta alla Mello dimostrandole davvero un grande affetto e tanta vicinanza. Vediamo cosa le ha detto.

Tommaso Zorzi, il gesto verso Dayane: la proposta post GF Vip

Conversando con la coinquilina, Zorzi le ha rivolto un invito molto particolare: “Se vuoi stare da me una settimana a Milano, una volta finita questa cosa qui, o magari se passa Stefano a trovarmi, puoi venire, eh. C’è Cecilia che ti balla la salsa. Stai da me a Milano, dormiamo nel lettone, così non dormi sola. C’è Gilda, la porti fuori, io ti preparo la colazione ogni mattina. Davvero stai una settimana, mi fa piacere amore. Poi la sera mica abbiamo una bottiglia contata come qui”. Un gesto davvero lodevole, che servirà a non lasciare sola la Mello. Quest’ultima ha ringraziato commossa l’amico e ha chiesto che a lei possa aggiungersi anche Rosalinda. Tommaso ha accettato dicendosi felice di ospitare anche lei.

Complimenti al gieffino per l’empatia dimostrata nei confronti di Dayane e del suo dolore.