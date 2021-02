Spuntano indiscrezioni quasi certe che riguardano il cast de L’Isola dei Famosi 2021: ecco quali sono i nomi più papabili, pronti a volare in Honduras!

Si avvicina l’inizio del reality tanto amato dagli italiani. L’Isola dei Famosi 2021 vanta un cast davvero eccezionale: al timone ci sarà l’incantevole Ilary Blasi! C’è grande fermento in casa Mediaset: quella che sta per arrivare sarà una stagione davvero pazzesca. Non conosciamo ancora il cast ufficiale ma sul web si leggono alcuni nomi: chi vedremo quest’anno in Honduras a ‘combattere’ contro la fame, a procurarsi il fuoco per riscaldarsi, a costruire rifugi? Il toto nomi è già iniziato: sentite un po’ chi sono i probabili concorrenti…

Isola dei Famosi 2021, il cast: incredibile indiscrezione, potrebbe esserci anche lui

L’Isola dei Famosi arriverà tra non molto: l’edizione del reality 2021 sarà davvero pazzesca. Non si parla d’altro, Ilary Blasi sarà al timone del programma, uno tra i più amati d’Italia. Ma tutti si chiedono: chi vedremo in Honduras a combattere contro la fame, a creare rifugio e ad accendere il fuoco? Il cast non è ancora stato reso pubblico ma il toto nomi impazza e sul web si leggono i primi papabili concorrenti.

E’ il portale Leggo che rivela alcuni nomi: Akash Kumar, Giovanni Ciacci, l’ex calciatore Paul Gascoigne, l’ex letterina Francesca Lodo, Vera Gemma e Angela Melillo sarebbero i concorrenti più certi. Si legge che c’è una vera e propria ‘trattativa’ in corso per portare Elisa Isoardi all’Isola; tra ii nomi che circolano c’è anche quello di Clemente Russo ed Alex Nuccetelli, il papà di Asia Nuccetelli, ex marito di Antonella Mosetti. Tra i papabili anche Brando Giorgi.

Chi invece pare abbiano declinato l’offerta sono Amedeo Goria, giornalista tanto chiacchierato ultimamente vista la partecipazione della figlia Guenda e dell’ex moglie, Maria Teresa Ruta, al GF VIP. Sfuma anche l’ipotesi Asia Argento, Jill Cooper: Gilles Rocca, svela Leggo, pare sia saltato all’ultimo per motivi personali.