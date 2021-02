Chi è Simone Peroni, nel cast del reality di Rai 2, La Caserma: scopriamo quanti anni ha, se è fidanzato e qual è il suo particolare sogno.

Un programma sicuramente fuori dagli schemi quello partito su Rai 2 lo scorso mercoledì 27 gennaio. Il docu-reality La Caserma si distingue infatti per varie ragioni: un gruppo composto da 21 tra ragazzi e ragazze tra i 18 e i 22 anni vivono come ai tempi della Prima Guerra mondiale, rinunciando alla tecnologia e superando duri allenamenti e prove di resistenza. Un interessante esperimento pensato per una generazione di certo non abituata al sacrificio: regole rigide, orari severi e tanta fatica. Tra i giovani che compongono il cast, troviamo anche Simone Peroni. Nella cip di presentazione, il ragazzo ha dichiarato di avere il desiderio di provare la rigida vita di una caserma, come gli hanno consigliato tanti amici. Conosciamo qualcosa in più su di lui.

Simone Peroni de La Caserma: il suo sogno è davvero originale

Vent’anni, nato a Bolzano, Simone ha ben 5 fratelli: i due più grandi sono nati infatti dalla precedente relazione di sua madre Sabrina. La sua grande famiglia non è del tutto nuova in tv: nel 2012 infatti hanno partecipato tutti insieme al programma SOS Tata. Pur essendo così giovane, Simone oggi vive già da solo: ha una casetta in campagna dove vive suo nonno. Un mondo quello della campagna che deve piacergli particolarmente: frequenta la facoltà di agraria e lavora come giardiniere tree climber. Il suo sogno infatti è quello di fare il contadino e lavorare in proprio. Inoltre, pare che voglia andare un giorno a vivere in Australia. Insomma, si comprende facilmente che Simone non ama la vita frenetica della città e quindi non dovrebbe trovare difficoltà nel suo percorso a La Caserma. Poco attivo sui social e per nulla attratto dalla tecnologia, farne a meno non sarà una grande rinuncia per lui. Il suo profilo Instagram non è molto ricco di scatti, ma con l’esperienza televisiva che sta facendo, sicuramente i suoi follower aumenteranno moltissimo. Ecco dove potete seguirlo.

