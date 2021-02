Chi è Martina Albertoni, la giovane de La Caserma: vi sveliamo tutti i dettagli che conosciamo sulla concorrente del programma in onda su Rai 2!

Sta per arrivare un nuovo programma che ha già conquistato il pubblico televisivo. La Caserma è una nuova trasmissione Rai che si concentra su 21 giovani tra i 18 ai 23 anni: ragazzi e ragazze devono affrontare una grande avventura all’insegna del coraggio e dell’unione. I giovani vivranno lontano da casa, in una caserma di montagna, e dovranno seguire un percorso di addestramento militare. No cellulari, no internet, no alle comodità del nido familiare: chi riuscirà a resistere ed a superare i propri limiti fisici e mentali? Come dicevamo, i protagonisti sono 21 giovani, under 23: Lapresa Twins, George, Linda, Luca, Naomi, Alice, Elena, Erika, Alessandro, Antonio, Omar… e poi c’è Martina Albertoni, una simpaticissima diciannovenne di Castelfranco di Sopra. Siamo qui per svelarvi qualche dettaglio su lei.

La Caserma, chi è Martina Albertoni: età, Instagram ed il suo sogno nel cassetto

Martina Albertoni è una delle giovani de La Caserma, il nuovo programma firmato Rai. La ragazza, come svela lei stessa nel suo video di presentazione, ha 19 anni e viene da Castelfranco di Sopra, un paesino in provincia di Arezzo. Si definisce una campagnola di nome e di fatto: la sua famiglia ha un agriturismo e Martina si diverte ad aiutarli: ma cosa fa precisamente? Ha spiegato che aiuta la famiglia nell’agriturismo soprattutto perchè parla diverse lingue. Può occuparsi in questo modo della clientela. Le piacciono le divise: adora quelle militari e quelle della polizia in particolare, ha raccontato. Martina ama inoltre le crociere: spera un giorno di poter lavorare a bordo di una di queste grandi navi.

La giovane concorrente de La Caserma è molto attiva sui suoi canali social: oltre 7mila follower e tanti post. Tra selfie, scatti con le sue amiche e di sé nelle città che le piacciono, c’è anche un post dedicato al nuovo programma a cui ha preso parte.

Le sta proprio bene la divisa che tanto ama vero? La giovane insieme ai suoi compagni d’avventura è stata trasportata in un’accademia militare: dovranno indossare divise militari calandosi nei panni di cadetti di un’accademia. Chi riuscirà a resistere, a superare le prove, a superare i propri limiti fisici e mentali?