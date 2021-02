Michele Bravi a Verissimo ha rilasciato delle parole da brividi: il giovane cantante ha raccontato di un periodo della sua vita molto buio.

Verissimo andrà in onda sabato 6 febbraio: il programma condotto da Silvia Toffanin ospiterà personaggi noti dello spettacolo e cantanti. In particolare ci sarà Michele Bravi, che per la prima volta parlerà del suo grande amore, finito due anni fa, ai microfoni di Verissimo. Il giovane cantante diventato famoso ad X Factor, talent show che ha vinto nella settima edizione, ha parlato a cuore aperto della sua storia d’amore giunta al capolinea due anni fa e di altri dettagli sulla sua vita privata. Le sue parole sono state toccanti: il giovane classe ’94 ha raccontato di aver vissuto un periodo davvero buio ma oggi ritorna a ‘vedere le sue cose’. Ecco le parole di Michele Bravi che vedremo domani, 6 febbraio, a Verissimo.

Verissimo, Michele Bravi: “Il buio avanti i miei occhi”, la confessione da brividi

Tra gli ospiti di Verissimo sabato 6 febbraio c’è anche Michele Bravi. Come di consueto il portale online del programma ha pubblicato le parole in anteprima. Il giovanissimo cantante a Silvia Toffanin ha raccontato il periodo più drammatico della sua vita aggiungendo particolari sul suo ex fidanzato.

“Era il mio ragazzo con cui ho condiviso tanti mesi della mia vita. Nel momento in cui quella storia stava nascendo non ne riconoscevo l’importanza. La mia vita a un certo punto ha subito uno strappo e il buio è arrivato davanti ai miei occhi in maniera violenta: avevo perso contatto con il reale. La sua presenza è stata un motivo per orientarsi” ha raccontato il Bravi a Verissimo. La storia d’amore ha segnato profondamente la sua vita: la relazione è terminata due anni fa ed ha capito di amarlo quando è andato via. Michele ha svelato: “In un momento delicato, lui se n’è andato dall’altra parte del mondo e mi sono ritrovato ad affrontare da solo quello che per mesi avevo affrontato con lui. Nella canzone ‘La vita breve dei coriandoli’ ho voluto aggiungere una sua nota vocale che mi aveva mandato perché non stavo tenendo conto della promessa che ci eravamo fatti: quella di continuare il percorso di terapia che mi aveva suggerito. Ho capito che l’amavo quando l’ho saputo lasciare andare via”.

Ad oggi Michele Bravi ha dichiarato di essere single. Assisteremo alla sua intervista nella puntata che andrà in onda domani, sabato 6 febbraio, alle ore 16 su Canale 5.