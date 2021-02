Michele Morrone, splendido annuncio a sorpresa: finalmente la notizia tanto attesa per milioni di sostenitori, di che cosa si tratta.

Carissime lettrici di Sologossip, abbiamo una fantastica notizia da darvi: Michele Morrone è pronto a fare innamorare milioni e milioni di telespettatori. Perché? Beh, la risposta è davvero semplice. Dopo l’incredibile successo di ‘365 giorni’, l’attore è pronto a ritornare sul piccolo schermo con una serie televisiva. L’annuncio a sorpresa è stato dato qualche giorno proprio dal diretto interessato. E, vi assicuriamo, in un vero e proprio batter baleno, ha fatto il giro del web. Ecco, ma di che cosa stiamo parlando esattamente? Dov’è che rivedremo il bel Michele Morrone in azione? Siete proprio curiosi di saperlo? Ovviamente, com’è nostro solito fare, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Vi anticipiamo, però: è una serie televisiva di origini spagnole davvero famosissima e, soprattutto, super seguita. Di che cosa parliamo esattamente? Seguiteci, non ve ne pentirete affatto.

Michele Morrone, splendido annuncio a sorpresa: finalmente!

È un famosissimo ed apprezzatissimo attore, Michele Morrone. Preso parte a diverse fiction televisive, come ‘Che Dio ci aiuti’, ‘Squadra Antimafia’ e tante altre, il bel Morrone è salite alle luci della ribalta con ‘365 giorni’. È proprio grazie a questa pellicola, in cui lo si vede in vesti completamente diverse ed inedite, l’attore di Toronto ha fatto innamorare milioni e milioni di donne. Ecco, ma sapete che, molto presto, lo rivedremo in onda? Si, avete letto proprio bene: Michele Morrone sarà uno dei nuovi protagonista di una seguitissima e famosissima serie televisiva. Ecco, ma di quale esattamente? Se vi dicessimo Toy Boy? Si, è proprio così: l’attore sarà la new entry del cast della serie spagnola. Uno splendido annuncio a sorpresa, da come si può chiaramente comprendere. E che, soprattutto, ha reso entusiasti e felici tutti i suoi telespettatori. Al momento, ovviamente, non sappiamo quando andrà in onda la seconda stagione di ‘Toy Boy’. Fatto sta che, in ogni caso, noi non vediamo l’ora di vederlo in azione.

Michele Morrone, quindi, sarà la new entry della seconda stagione di ‘Toy Boy’. Non avete visto la prima? Affrettatevi, su Netlifx è diventata un vero e proprio fenomeno mondiale.