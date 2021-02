Patty Pravo è una delle più grandi artiste del panorama musicale italiano, ma sapete se ha figli? Scopriamo insieme tutta la verità.

Patty Pravo, pseudonimo di Nicoletta Strambelli, è una delle più grandi cantanti della musica italiana. La sua passione per la musica è avvenuta tantissimi anni fa. Quando, davvero giovanissima, Nicoletta inizia a studiare danza e pianoforte. Entrando poi, alla sola età di dieci anni, presso il Conservatorio Benedetto Marcello. Il suo debutto nel mondo dello spettacolo arriva qualche anno più tardi. Quando, durante una serata al Piper Club, la bella Strambelli viene notata da Alberigo Crocetta. Da quel momento, da come si può chiaramente comprendere, ha inizio la sua incredibile ed impressionante carriera musicale. Sono passati tantissimi anni dal suo esordio, eppure Patty Pravo continua a decantare di un successo davvero strepitoso. Con ben 31 album pubblicati, infatti, Nicoletta Strambelli è, senza alcun dubbio, una delle più grandi artiste del panorama nostrano. Ecco, ma cosa sappiamo esattamente su di lei? Dal punto di vista professionale, diciamoci la verità, sappiamo davvero tutto. Ma, invece, dal punto di vista ‘privato’ e sentimentale? Ed, in particolare modo, Patty Pravo ha dei figli? Scopriamo insieme ogni cosa.

Patty Pravo ha figli? La sorprendente verità

Dal punto di vista professionale, come dicevamo precedentemente, sappiamo davvero di tutto di Patty Pravo. Ma, invece, dal punto di vista ‘intimo’ e sentimentale, cosa sappiamo esattamente? Certo, Nicoletta Strambelli ha vissuto diversi amori. Eppure, ha mai avuto dei figli? La famosissima cantante è mai diventata madre? Ve lo siete mai chiesti? Bene, ci pensiamo noi a darvi la risposta. La cantante non ha affatto figli. Seppure la sua vita sentimentale sia stata parecchio intensa, la Strambelli non è mai diventata mamma. Ecco, ma perché? A raccontare ogni cosa nel minimo dettaglio è stata proprio la diretta interessata. In una sua intervista a ‘Vanity Fair’, datata 31 Ottobre del 2017, la mitica Patty Pravo ha ampiamente spiegato il motivo che l’ha spinta a non fare figli. Siete curiosi di saperne di più? Vediamo molto più da vicino le sue parole. ‘Non avrei mai potuto’, ha detto la cantante veneta alle pagine del settimanale. Spiegando, quindi, di non aver voluto fare figli per la sua carriera. ‘I bambini vanno tirati su bene, non si possono portare in tour con la tata’, ha continuato a dire la Strambelli. Insomma, da come si può chiaramente comprendere, sembrerebbe proprio che questa sia stata una scelta piuttosto pensata e ponderata. ‘I figli dei grandi artisti hanno fatto tutti una brutta fine. E poi non si sa mai: che mamma sarei stata?’, ha concluso Patty Pravo.

Ma voi tutto questo lo sapevate?