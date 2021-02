Sanremo 2021, dopo il via libera spunta la magnifica indiscrezione: Giovanna Civitillo avrà il suo ruolo nel Festival più amato dagli italiani. Ecco cosa farà la moglie del conduttore!

C’è grande attesa per l’inizio del Festival di Sanremo 2021. Lo show più amato e seguito dagli italiani andrà in scena dal 2 al 6 marzo e non deluderà le aspettative: nonostante l’emergenza Coronavirus sarà comunque uno spettacolo incredibile, all’altezza delle edizioni precedenti. E’ arrivato proprio ieri, 3 febbraio, il via libera dal Comitato Tecnico Scientifico: il protocollo presentato dalla Rai è stato approvato. Lo show non avrà spettatori e si svolgerà rispettando tutte le norme anti Covid. Amadeus sarà per il secondo anno il conduttore ed il direttore artistico del Festival: sarà affiancato da incantevoli donne, non mancheranno ospiti fissi. E’ quasi tutto pronto a meno di un mese dall’inizio dello show: è arrivata una nuova notizia che fa esplodere di gioia il pubblico di Rai Uno. Giovanna Civitillo, moglie del conduttore, avrà un ruolo in questo Sanremo 2021. Ecco cosa farà!

Sanremo 2021, magnifico annuncio: un ruolo speciale per Giovanna Civitillo, cosa farà

Giovanna Civitillo avrà il suo ruolo nel Festival di Sanremo 2021. La moglie dell’amatissimo conduttore, Amadeus, sarà al timone di PrimaFestival. Davide Maggio attraverso il suo portale dà la notizia bomba: la Civitillo sarà la First Lady del Festival al timone dell’anteprima che ogni sera, prima dello show, traghetterà il pubblico di Rai Uno all’Ariston. Sarà in onda dal 27 febbraio al 6 marzo e non sarà sola: al suo fianco anche Giovanni Vernia e Valeria Graci. Un cast da paura dunque per lo spettacolo più amato dagli italiani.

Sul portale si legge che la Civitillo ha dimostrato grande entusiasmo ed una serie di novità che saranno sicuramente gradite dal pubblico di Sanremo. Non vediamo l’ora di vederla in azione!