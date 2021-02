E’ uno degli inviati più famosi di Striscia la notizia: chi è Max Laudadio, dal 2003 nella squadra del tg satirico in onda su Canale 5.

Da quasi vent’anni ormai è un volto familiare per tantissimi: Max Laudadio, all’anagrafe Massimiliano Laudadio, è tra gli inviati che hanno fatto la storia del tg satirico di Canale 5 Striscia la notizia. La sua carriera però non è limitata solo al ruolo ricoperto nella grande squadra capitanata da Antonio Ricci. Molti ricorderanno infatti che dal 2009 al 2011, Max è stato anche conduttore di Striscia la Domenica. Ma non è finita qui: Laudadio ha alle spalle un grande curriculum fatto di teatro, conduzioni radiofoniche e programmi di cui è stato autore. Toscano, nasce a Pistoia il 30 agosto del 1971. Nel 1999 è stato autore per il canale Disney Channel e conduttore su Match Music. Ha condotto Il Tropico del Cammello su Rai Radio 2 dal 2001 al 2002, Chi c’è c’è, chi non c’è non parla, Tanto Domani è Domenica su RTL nel 2006 e Il Ficcanaso tra il 2007 e il 2008. E lo ricordate a Le Iene nelle vesti di inviato dal 2000 al 2003?

Max Laudadio, vita privata dell’inviato e il curioso retroscena sul suo matrimonio

Come anticipato, nella sua carriera troviamo anche il teatro: ha recitato in opere come La bisbetica domata, Caino e Abele, Molto rumore per nulla, tra le altre. Ha lavorato anche in spot pubblicitari e nel 2011 ha partecipato come concorrente, insieme a Marcella Bella, a Baila su Canale 5. Appassionato di fotografia, nel 2014 ha iniziato ad esporre in varie città la sua mostra intitolata ‘Quattr’occhi sul mondo’ ottenendo un grande successo. Sposato con Loredana, la coppia ha una figlia, Bianca, nata nel 2005. Pochi conoscono il retroscena sulle loro nozze: Max ha infatti raccontato che sua moglie era la sua migliore amica e di averla sposata dopo una scommessa con gli amici. Dall’amicizia all’amore, si sa, il passo è breve e al ritorno di Loredana da un viaggio, Max si presentò in aeroporto e le dichiarò il suo amore dicendole che voleva lei come madre di suo figlio.

E voi conoscevate questi dettagli sul simpaticissimo Max Laudadio?