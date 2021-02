Tommaso Zorzi e Giulia Salemi, spunta un clamoroso retroscena tra i due concorrenti del GF Vip: parole inaspettate.

Amicizia al capolinea tra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi? Non è ancora chiaro. Quel che è certo è che, nella casa del GF Vip, tra i due concorrenti non regna affatto l’armonia. Nonostante fossero amici da circa 6 anni, Tommaso e Giulia non sono mai andati d’accordo nella casa, arrivando a scontrarsi più volte nel corso del reality. Un rapporto che, giorno dopo giorno, è andato peggiorando sempre di più: inevitabilmente, i due concorrenti hanno finito col nominarsi a vicenda. Dal suo canto, Tommaso ha sempre specificato di non essere migliore amico di Giulia, ma più che altro “amici di serate”: con lei, l’influencer non si è mai confidato su cose importanti. La Salemi, però, appare molto delusa dal comportamento dell’amico, dal quale si aspettava maggiore appoggio in casa. Per vedere come finirà tra loro, probabilmente dovremo aspettare il termine di questa edizione. Nel frattempo, spulciando sui social, abbiamo trovato un post molto interessante. Si tratta di una dedica che Tommaso ha fatto a Giulia su Instagram, a Febbraio 2020. Diamo un’occhiata.

Tommaso Zorzi e Giulia Salemi, spunta un clamoroso retroscena: quella dedica da brividi su Instagram

“Tante volte ci siamo persi ma una volta in più ci siamo ritrovati“. È una delle frasi che Tommaso Zorzi ha dedicato a Giulia Salemi, in un post pubblicato su Instagram un anno fa. Un post in cui Tommaso condivide il primo selfie scattato con la sua amica, nel 2015. Un’amicizia, come sottolinea anche questa frase, che ha vissuto alti e bassi, ma che, alla fine, è sempre rifiorita. Accadrà anche al termine del GF Vip 5? Tra Tommaso e Giulia, infatti, non procede affatto bene. Il rapporto tra i due è sempre più compromesso. Da un lato, Giulia si sente continuamente giudicata da Tommaso, con continue battute e frecciatine che la feriscono; dall’altro Tommaso crede che Giulia utilizzi la tecnica del “vittimismo” per buttare fango su di lui. Insomma, sembra non esserci possibilità di un punto di incontro. Eppure, a febbraio 2020, Tommaso scriveva questo a “Giulietta mia”:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tommaso Zorzi (@tommasozorzi)

Tra i due potrà ritornare il sereno? Noi ce lo auguriamo tanto. Intanto, questa sera andrà in onda una nuova puntata del reality show, come sempre in diretta su Canale 5. Non perdetevela.