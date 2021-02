Un Posto al Sole, ecco cosa succederà nella puntata di oggi, venerdì 5 febbraio: è nata un’amicizia pericolosa? Ecco le anticipazioni!

E’ una delle soap opera più amate e seguite di sempre. Un Posto al Sole va in onda dal lontano 1996: ambientata a Napoli, è stata la prima serie prodotta in Italia, nonchè la più longeva. Ed ovviamente non poteva che essere seguita ed amata da tutti gli italiani! Una nuova puntata andrà in onda questa sera e come sempre i colpi di scena non mancheranno. Negli ultimi giorni abbiamo visto Michele e Silvia sempre più distanti in seguito la scoperta che Niko è diventato l’avvocato di Emil. Roberto invece sente molto forte la mancanza di Marina…cosa succederà nella puntata di questa sera, in onda su Rai 3? Vi sveliamo le anticipazioni!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM per essere sempre aggiornato–>> clicca qui

Un Posto al Sole, anticipazioni 5 febbraio: è nata un’amicizia pericolosa?

Oggi, venerdì 5 febbraio, andrà in onda una nuova puntata di Un Posto al Sole, come sempre ricca di sorprese e colpi di scena. Nell’episodio in onda alle 20.45 su Rai 3 vedremo Lara e Roberto in difficoltà: la donna ha combinato un pasticcio, ha creato malumori tra gli operai, e Roberto dovrà trovare un modo per calmare la situazione nel Cantiere. Il Ferri deve mantenere gli equilibri nell’azienda ma con Lara non sembra facile: la donna, si legge nelle anticipazioni, gli complica le cose ed il loro rapporto rischia di rovinarsi.

Donna astuta e priva di scrupoli, Lara non ha paura di nulla: ha stretto un’inaspettata amicizia con Serena, sembra riporre in lei una grande fiducia. Il loro rapporto si rivelerà presto pericoloso? Dalle anticipazioni leggiamo che Samuel ha preso possesso della cantina nel Palazzo Palladini: Patrizio dovrà presto abituarsi a questa novità!

Il ritorno di Nunzio mette in allerta Franco: da quando il ragazzo è tornato, non fa altro che pensare che gli sia successo qualcosa.