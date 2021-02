Uomini e Donne, clamorosa novità in arrivo: l’annuncio social appena arrivato, cosa bello in pentola? Scopriamolo insieme.

Cosa dovremo aspettarci dalle prossime puntate di Uomini e Donne? Ovviamente, la scelta di Davide Donadei, avete ragione. Eppure, a quanto pare, sembrerebbe che assisteremo a questo incredibile ed imperdibile emozione nel corso della prossima settimana. Ma non solo. Carissimi telespettatori, sembrerebbe proprio che, nelle puntate che andranno in onda prossimamente, assisteremo a dei grossissimi colpi di scena. Non soltanto, come raccontato anche in un nostro recentissimo, ci sarà la presentazione di ben due nuovi tronisti, ma ci sarà anche un’altra novità in arrivo. Cosa ce lo fa pensare? Beh, la risposta è davvero semplice. Qualche ora fa, attraverso un breve video condiviso sulla pagina Instagram ufficiale del programma, è stato dato ai sostenitori del programma un annuncio davvero clamoroso. C’è qualcosa che bolle in pentola? Noi pensiamo proprio di si! Ecco, ma scopriamo insieme ogni cosa nel minimo dettaglio.

Uomini e Donne, incredibile novità in arrivo: l’annuncio sui social

Le puntate che stanno andando adesso in onda di Uomini e Donne, come raccontato quotidianamente nelle nostre anticipazioni, sono davvero formidabili. Con clamoroso abbandoni, lacrime e scontri, ciascun appuntamento con il dating show di Maria De Filippi sa sempre come catturare l’attenzione di tutti. Però, reggetevi forte: è in arrivo una clamorosa novità in arrivo. Di che cosa parliamo esattamente? Al momento, vi anticipiamo: non possiamo darvi molte informazioni al riguardo. Qualche ora fa, come dicevamo precedentemente, sul profilo social ufficiale del programma è stato dato un annuncio davvero clamoroso. Eppure, al momento, non sappiamo nulla con esattezza. Di che cosa parliamo esattamente? Scopriamo insieme ogni cosa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)

Ecco. È proprio questo il video che, qualche ora fa, è stato condiviso sulla pagina Instagram ufficiale del programma. Nuova tronista in arrivo? Chi lo sa! Nel frattempo, c’è chi ne è convinto. E, soprattutto, spera vivamente che la ‘fortunata’ sia la bellissima Cecilia Zagarrigo.

Cosa succederà allora? Staremo a vedere! Nel frattempo, vi piacerebbe vedere Cecilia Zagarrigo sul trono?