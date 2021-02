Uomini e Donne, anticipazioni 5 febbraio 2021: Armando mostrerà un ‘messaggio’ inviatogli da Nicole, clamorosa segnalazione. Ecco cosa succederà in puntata oggi.

Il dating show più amato dagli italiani oggi chiude la settimana con una puntata davvero imperdibile. Uomini e Donne venerdì 5 febbraio vedrà al centro dello studio i protagonisti del Trono Over. Nonostante l’emergenza Coronavirus, Maria De Filippi sta portando avanti il suo show nel pieno rispetto delle regole anti Covid: ogni probabilità di contagio è minima grazie alle barriere in plexiglass, alle mascherine ed al gel disinfettante che utilizzano i protagonisti. Di chi si parlerà oggi, venerdì 5 febbraio, nello studio di Uomini e Donne? Vedremo Maurizio Guerci che svelerà un segreto, Claudio e Sabina parleranno della loro conoscenza e scopriremo nuovi dettagli su un ‘triangolo’ che si è creato! Vi sveliamo le anticipazioni.

Uomini e Donne, Anticipazioni 5 febbraio: Armando contro Nicole, clamorosa segnalazione

Cosa succederà nella puntata di oggi di Uomini e Donne? In questo pomeriggio di 5 febbraio 2021, il dating show condotto da Maria de Filippi si concentrerà sul Trono Over. Secondo le anticipazioni, Maurizio Guerci racconterà che dopo l’addio a Gemma Galgani, ha deciso di conoscere una nuova donna.

Siederanno al centro dello studio Claudio e Sabina: la Dama racconterà di aver provato emozioni nell’intimità vissuta con Claudio, il Cavaliere invece ammetterà di non aver provato nulla. Nonostante le poche reazioni dell’uomo, Sabina continuerà a restare lì seduta, scatenando così la reazione degli opinionisti, Gianni e Tina. La Dama svelerà di voler continuare la conoscenza che potrebbe subire un’evoluzione.

Continua il ‘triangolo’ tra Armando, Nicole e Carlo. La Dama è uscita con entrambi e la conoscenza sembra essere più assidua con Carlo, il quale però vive a Miami. La distanza preoccupa la Dama: Armando Incarnato si scatenerà quando sentirà il confronto tra i due. Il Cavaliere napoletano chiederà alla Dama come possa pensare ad un futuro con Carlo dopo aver vissuto bei momenti con lui. Nicole così confesserà i suoi sentimenti per Carlo: ammetterà la sua preferenza! Armando svelerà il contenuto di un messaggio ricevuto da Nicole: il segreto farà scoppiare una lite in studio? Non ci resta che sintonizzarci su Canale 5 alle 14.45!