Verissimo, anticipazioni 6 febbraio 2021: ecco chi saranno gli ospiti della splendida Silvia Toffanin. Sarà una puntata davvero imperdibile.

Sabato 6 febbraio torna in tv l’incantevole Silvia Toffanin. La conduttrice Mediaset è pronta a regalare una nuova puntata del suo ‘Verissimo’ ricca di sorprese, esclusive e dichiarazioni inedite. Sabato scorso, 30 gennaio, abbiamo visto Nek reduce da un brutto incidente, Andrea Bocelli, Elisabetta Gregoraci che ha raccontato un retroscena sulla sua vita. Anche Matilde Gioli, Sabrina Salerno: è stata una puntata davvero pazzesca e la prossima, in onda sabato 6 febbraio, non sarà da meno! Il programma attraverso il portale online ha comunicato chi saranno i prossimi ospiti che entreranno nello studio di Silvia Toffanin: ospiti davvero incredibili, ecco chi ci sarà!

Verissimo, anticipazioni 6 febbraio: puntata imperdibile, ci sarà per la prima volta lui

Sabato 6 febbraio 2021 Verissimo è pronto ad ospitare personaggi famosissimi dello spettacolo italiano: Silvia Toffanin non deluderà le aspettative per la prossima puntata in onda come sempre alle ore 16, ogni sabato! Il portale online di Mediaset fa sapere chi presenzierà domani, chi racconterà di sé e della sua vita alla splendida conduttrice Silvia Toffanin!

Cosa aspettarsi dal nuovo appuntamento con Verissimo? Michele Bravi sarà ospite di Silvia Toffanin per la prima volta! Un altro famoso cantante vedremo domani su Canale 5: parliamo di Federico Zampaglione, fondatore dei Tiromancino. Anna Valle si racconterà da Silvia Toffanin: l’ex Miss Italia oggi è uno dei volti più amati nel mondo della fiction italiana.

Preparatevi ad un’intensissima intervista ad Antonella Elia: la showgirl ed opinionista del Grande Fratello VIP tornerà nello studio di Verissimo per raccontare nuovi dettagli della sua vita. Questi sono solo alcuni degli ospiti che sabato 6 febbraio si racconteranno in puntata: sarà un pomeriggio incredibile, non ci resta che sintonizzarci su Canale 5, sabato 6 febbraio alle ore 16!