Verissimo, “Sono sparite nel nulla”: il racconto drammatico di Ainett Stephens, nella puntata di domani.

Domani, 6 febbraio 2021, andrà in onda una nuova ricchissima puntata di Verissimo. Quello col talk show di Canale 5 è ormai un appuntamento fissi per i telespettatori di Canale 5, che ogni sabato seguono le interviste esclusive di Silvia Toffanin. E tra gli ospiti della puntata di domani ci sarà anche lei, Ainett Stephens. La showgirl, che ricordiamo nelle versi della Gatta Nera nel quiz Il mercante in fiera, si racconterà a cuore aperto, affrontando molti temi delicati: dalla diagnosi di spettro autistico ricevuta dal figlio Christopher alla drammatica storia familiare che ha segnato il suo passato. In seguito, alcune delle dichiarazioni della Stephens nell’intervista in onda domani.

Verissimo, “Sono sparite nel nulla”: il dramma familiare di Ainett Stephens, il racconta a Verissimo

Ainett Stephens è una delle ospiti di Silvia Toffanin nella puntata di domani di Verissimo. Un’intervista toccante, durante la quale la showgirl racconta la diagnosi ricevuta dal figlio di soli cinque anni: “All’età di due anni ha smesso improvvisamente di parlare. Dopo un controllo, abbiamo ricevuto la diagnosi: disturbo dello spettro autistico. È stato un momento molto difficile, nessun genitore si aspetta di ricevere una notizia del genere”. Parole forti quelle della Stephens, che aggiunge come questa notizia le abbia cambiato la vita, ma, grazie alla preghiera, è riuscita ad andare avanti e a mostrarsi forte e coraggiosa per lui. Ma non è l’unico momento difficile che la showgirl ha dovuto affrontare nella sua vita: nel 2004, infatti, Ainett è stata colpita dalla scomparsa improvvisa della mamma e la sorella, sparite nel nulla improvvisamente dopo un viaggio di lavoro a Trinidad: “Dovevano rientrare in Italia a Natale ma sono sparite nel nulla. Dicono che l’abbiano uccise, forse bruciate, ma noi non abbiamo seppellito nessuno. Quando sparisci in questo modo, in quei paesi lì, difficile che arrivi il lieto fine”. Un racconto drammatico, quello di Ainett, che conclude con una speranza: “Credo molto in Dio e sono quasi certa che le riconterò.”

Per seguire l’intervista completa della showgirl e tutte le altre interviste esclusive, non perdetevi la puntata di Verissimo di domani. Tra gli altri ospiti, anche Michele Bravi ed Antonella Elia. Appuntamento domani pomeriggio si Canale 5, a partire dalle ore 16.00.