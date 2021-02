Ainett Stephens, ricordate dove l’abbiamo già vista? Il suo volto ha incantato decisamente il pubblico.

Modella, showgirl e conduttrice televisiva venezuelana naturalizzata italiana, Ainett Stephens è di una bellezza sconvolgente. Proprio oggi, sabato 6 febbraio sarà ospite della trasmissione Verissimo, per una lunga intervista, e le sue parole saranno la base di un difficile racconto. Ha iniziato partecipando ad un concorso di bellezza, ovvero Miss Venezuelana, giungendo tra le dieci semifinaliste, ed in seguito posa per un calendario i cui ricavati saranno evoluti per la popolazione dell’Amazzonia, come riportato nella sua biografia. Arrivata in Italia nel 2004, comincia la sua lunga carriera, piena di successi. Vi ricordate dove l’abbiamo già vista? In un particolare programma ha riscosso grande apprezzamento.

Ainett Stephens, dove l’abbiamo già vista? Ha ammaliato il pubblico con la sua bellezza

Nella puntata che andrà in onda oggi di Verissimo, sabato 6 febbraio, ci saranno tantissimi grandi ospiti che animeranno lo studio che vede la conduzione di Silvia Toffanin. Tra di loro, ci sarà anche lei, la meravigliosa Ainett Stephens. La modella si racconterà in una lunga intervista, ai microfoni dell’amata conduttrice. La donna è arrivata in Italia nel 2004, e pian piano ha iniziato a farsi conoscere nel mondo dello spettacolo. Ebbene, vi ricordate dove l’abbiamo inizialmente vista? Ha incantato tutti con la sua bellezza. Infatti, la popolarità arriva nel 2006, grazie al ruolo di ‘gatta nera’, nel quiz Mercante In fiera, condotto da Pino Insegno su Italia 1. L’anno successivo ha condotto insieme a Daniele Bossari il quiz televisivo Italia 1 Azzardo. Ovviamente, la sua carriera non si è arrestata qui, e nel corso degli anni ha intrapreso altri importanti lavori.

Ainett con la sua avvenenza ha ammaliato il pubblico, ed i telespettatori da casa. Bella e solare, non ci sono parole per descrivere la sua bellezza: è davvero un incanto!