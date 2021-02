GF Vip, decisa l’immediata espulsione di Alda D’Eusanio dal gioco: l’annuncio è appena arrivato, cos’è successo nel minimo dettaglio.

Questa quinta edizione del Grande Fratello Vip non smette mai di sorprenderci. Non soltanto, come raccontato in diversi nostri articoli, si è dimostrata l’edizione più lunga di tutta la storia del reality, ma è stata anche un’edizione ricca di colpi di scena. L’ultimo, ad esempio, è accaduto proprio qualche istante fa. Stando a quanto si apprende da questo messaggio apparso su Twitter, sembrerebbe che Mediaset abbia deciso di espellere immediatamente Alda D’Eusanio dal gioco. Si, avete letto proprio bene. È proprio questo che è stata comunicato qualche minuto fa. Ecco, ma perché? Cos’è esattamente successo? Sappiamo benissimo che, nei giorni scorsi, la conduttrice televisiva si era lasciata andare a delle dichiarazioni che non erano affatto andate giù. Ed è per questo motivo che, nel corso della puntata di Lunedì scorso del GF Vip, era stato proprio il pubblico italiano a decidere se far continuare ancora il suo percorso all’interno della casa. Cos’è successo adesso? Perché, quindi, è stata decisa l’espulsione di Alda D’Esuanio? Scopriamo insieme i dettagli.

Alda D’Eusanio, chiesta l’immediata espulsione dal Gf Vip: l’annuncio appena arrivato

Sono trascorsi soltanto pochissimi giorni quando Alda D’Eusanio, attraverso un televoto lampo, ha avuto la possibilità di continuare il suo percorso all’interno della casa del Grande Fratello Vip dopo alcune dichiarazioni che non erano affatto piaciute al pubblico italiano. Adesso, a quanto pare, sembrerebbe che la situazione non sia affatto cambiata, tanto da fare decidere alla Mediaset la sua espulsione immediata. Ecco, ma cos’è successo esattamente? Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che alla base di questo, ci siano delle dichiarazioni della conduttrice nei confronti di Laura Pausini e di suo marito. Dichiarazioni che, molto probabilmente, non sono affatto andate giù ai diretti interessati. ‘L’editore si dissocia dalle reiterate affermazioni inopportune e offensive della concorrente anche riferite a persone non presenti nella casa’, si legge dal comunicato apparso in rete. Un grandissimo colpo di scena, da come si può chiaramente comprendere. E che, ovviamente, ha lasciato tutti senza parole.

‘Mediaset ha deciso di espellere con effetto immediato la concorrente Alda D’Eusanio dal GF Vip’, recita il messaggio su Twitter. Staremo a vedere cosa accadrà.