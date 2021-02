Alda D’Eusanio è stata squalificata dal Grande Fratello Vip in seguito alla frasi su Laura Pausini e il marito: cosa ha detto.

Alda D’Eusanio è stata ufficialmente squalificata dal Grande Fratello Vip. A distanza di pochissime settimane dal suo ingresso, la conduttrice televisiva è stata espulsa dalla casa più spiata d’Italia. Ecco, ma perché? Il comunicato ufficiale diffuso in rete parlava ‘reiterate affermazioni inopportune e offensive riferite a persone non presenti in casa’. Ecco, ma a cosa fa riferimento in particolare? A chi erano riferite le parole di Alda D’Eusanio. E, soprattutto, cosa ha esattamente detto? Ovviamente, vi diremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Prima di farlo, però, procediamo con ordine. Stando a quanto si legge sul web, infatti, sembrerebbe che l’ex opinionista de L’Isola dei Famosi si sia lasciata andare a delle frasi ‘inopportune ed offensive’ nei confronti di Laura Pausini e di suo marito. Ecco, ma cosa ha detto esattamente? Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Alda D’Eusanio squalificata dopo le frasi su Laura Pausini e il marito: tutti i dettagli

Già poco meno di una settimana fa, Alda D’Eusanio è stata redarguita da Alfonso Signorini in diretta televisiva per un’espressione che non è affatto piaciuta al pubblico italiano. Adesso, a distanza di pochissimi giorni da quel momento, la conduttrice televisiva è stata letteralmente squalificata dal gioco. Da quanto si apprende dal web, sembrerebbe che il motivo è da rintracciarsi ad alcune frasi, ritenute da Mediaset ‘offensive ed inopportune’, nei confronti di Laura Pausini e suo marito. Ecco, ma cosa ha detto esattamente? Quali sono, quindi, queste frasi che sono valse la sua squalifica? ‘Che poi questa qui c’ha uno che la mena, la crocchia in una maniera. Lui è un chitarrista che sta con lei e le ha dato anche una figlia, pare che la crocchi di botte’, sarebbero proprio queste le parole che Alda D’Eusanio, poco prima della diretta di Venerdì 5 Febbraio, avrebbe detto su Laura Pausini e suo marito. Della parole, da come si può chiaramente comprendere, davvero incredibili. E che, soprattutto, hanno determinato l’immediata decisione dei cameraman del GF Vip: staccare la regia. Ma non solo.

Le frasi di Alda D’Eusanio su Laura Pausini e suo marito, quindi, non sono affatto passate inosservate. Ed è per questo motivo che Mediaset, ancora prima della diretta di Lunedì, ne ha deciso la squalifica immediata.