La Caserma, vi raccontiamo di Alessandro Badinelli: ecco tutto quello che c’è da sapere sul giovane volto televisivo approdato nel programma in onda su Rai Due!

La Caserma, il nuovo programma televisivo in onda su Rai 2, ha già conquistato tutto il pubblico televisivo italiano! Ventuno ragazzi tra maschi e femmine affrontano un’avventura all’insegna del coraggio e della forza: vivranno in una caserma di montagna. Lontani dal nido familiare, senza cellulari, senza internet: chi riuscirà a superare i propri limiti, a resistere al confronto con autorità e disciplina? Uno dei tanti partecipanti a questo nuovo format è Alessandro Badinelli. Parliamo di un giovane della provincia di Viterbo: sapete che è un’aspirante rapper? Vi parliamo un po’ di lui…

La Caserma, chi è Alessandro Badinelli: età, Instagram ed il suo sogno nel cassetto

Alessandro Badinelli è entrato nel cast del nuovo programma tv La Caserma. Classe 1998, è nato a Sutri, in provincia di Viterbo. Il 22enne abita con la mamma, la nonna e suo fratello adottivo: nel suo video di presentazione ha raccontato che litiga spesso con sua madre: la colpa è del giovane Alessandro, ha ammesso lui stesso. Ha confessato di esser qualche volta irrispettoso nei suoi confronti.

Alessandro lavora da quando aveva 14 anni: gli è sempre piaciuto guadagnare soldi per conto suo. Ha tanti sogni nel cassetto ma quello più grande riguarda la musica: il suo desiderio è entrare nel mondo del rapprt. Scrive canzoni ma non le pubblica per timidezza. Si è descritto come un giovane molto determinato: “Sono una di quelle persone che se vuole arrivare ad un punto ci arriva, anche con le braccia rotte” ha svelato.

Il giovane 22enne ha un profilo Facebook; su Instagram invece Alessandro conta circa 3 mila followers. Ha pubblicato pochi post ma è molto attivo nelle IG story.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da alessandro badinelli (@badinellialessandro)

Alessandro partecipa a La Caserma insieme ad altri giovani come Lapresa Twins, George, Linda, Luca, Naomi, Elena, Martina, Antonio… Il programma va in onda tutti i mercoledì (dal 27 gennaio 2021) su Rai Due in prima serata.