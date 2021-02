Anticipazioni Amici, puntata di sabato 6 febbraio: ci saranno sospensioni, un’eliminazione a sorpresa e grandi ospiti.

Una nuova puntata di Amici andrà in onda oggi, sabato 6 febbraio, e ancora una volta i colpi di scena non mancheranno, dato che ci sarà un’eliminazione che sorprenderà amaramente. Quest’anno, il talent show sta realizzando grandi ascolti, come ogni volta, ma ad entusiasmare ancora di più i telespettatori sono le diverse dinamiche avvenute in casetta tra i ragazzi, che si intrecciano con il loro percorso all’interno della scuola. Infatti, sono nati diversi rapporti che hanno creato non pochi rumors. I cantanti e i ballerini sono tutti eccezionali, e ogni giorno si impegnano per poter arrivare nella puntata portando sul palco le loro perfomance. Ebbene, ecco cosa vedremo oggi, secondo le anticipazioni.

Anticipazioni Amici, sabato 6 febbraio: eliminazioni, sospensioni e una vittoria

Nella puntata che andrà in onda fra poche ore, di Amici di Maria De Filippi, ci saranno delle vere e proprie sorprese, e non tutte belle. Sappiamo, che la registrazione avviene prima, e non in diretta, per questo siamo in grado di sapere in anticipo cosa è successo. A quanto pare in studio ci saranno proprio loro, i The Kolors, che presenteranno il nuovo singolo, ed arriveranno tra gli applausi del pubblico. In seguito, vedremo la sfida di Evandro, che purtroppo non riuscirà a superarla, e abbandonerà la scuola. Mentre Esa la vince, cantando il suo inedito. Giulia balla un pezzo della Peparini, e riprende la maglia, anche se l’insegnante le dice di lavorare di più sull’interpretazione; Martina, invece, balla una samba ma viene criticata dalla Celentano, e molto di più quando fa il pezzo del musical. Rosa non balla, per un problema al ginocchio. Deddy, Ibla, Enula e Sangiovanni riprendono la maglia. Leonardo canterà due volte, dato che ha vinto la prova tim. Purtroppo, secondo le anticipazioni, Rudy non gli ridà la maglia, e quindi viene sospeso. Raffaele dopo aver cantato viene criticato da Rudy, ma riprende la felpa. Elisabetta, la nuova cantante da poco entrata, prende un 7 , e Alessandro un 9 per la sua coreografia. Samuele ha ballato un pezzo moderno, e viene criticato dalla Celentano, ma comunque conferma tutti i pensieri belli su di lui. Tommaso che aveva sospeso la felpa, si riguadagna la maglia. Infine, Aka7even viene criticato dalla Pettinelli, ma la sua performance prende un 8.

Nel corso della puntata ci saranno diversi scontri tra Peparini e Cuccarini contro la Celentano, in particolare per la discussione avvenuta la settimana scorsa, quando l’insegnante di danza classica ha chiesto alle altre due maestre di sospendere la maglia anche ai loro ballerini. Non solo, alla fine viene mostrato il video di una ballerina, che dovrebbe sfidare Martina e Rosa, e siccome alla Celentano piace molto, chiede che le venga dato un banco di Ufficio, e Maria De Filippi dice che verrà valutata la proposta, e presa una decisione.