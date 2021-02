Anticipazioni Beautiful di Sabato 6 Febbraio: Hope sempre più disperata per quello che ha fatto, Ridge preoccupato per Thomas.

Cosa accadrà nella puntata di oggi, Sabato 6 Febbraio, di Beautiful? Stando ad alcune anticipazioni trapelate dal web, sembrerebbe proprio che, così come tutti gli altri, l’appuntamento odierno sarà davvero imperdibile? Ecco, ma perché? Ovviamente, com’è nostro solito fare, vi racconteremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Prima di farlo, però, facciamo un piccolo passo indietro. Thomas è caduto in una vasca contenente dell’acido fluoridrico. E a spingerlo, purtroppo, è stata proprio Hope. Inconsapevole di quello che conteneva la vasca, la giovane Logan, per fuggire al tentativo di approccio da parte del Forreste, lo ha spinto. Determinandone, quindi, la caduta in questo contenitore. Cosa ne sarà stato lui? Ovviamente, non lo sappiamo! Le ultimi immagini mostrate di Thomas, diciamoci la verità, non lasciano presagire nulla di buono. Fatto sta che, si sa, dalla soap opera americana bisogna aspettarci davvero di tutto. Nel frattempo, però, in attesa di scoprire le sorte del giovane Forrester, vi anticipiamo che Hope è davvero disperata per quanto è accaduto. Ma non solo. Anche Steffy e Ridge, rispettivamente sorella e padre di Thomas, sono realmente preoccupati per lui. Scopriamo insieme cosa accadrà.

Beautiful, anticipazioni del 6 Febbraio: cosa accadrà?

Stando alle anticipazioni trapelate dal web, sembrerebbe proprio che la puntata di oggi, Sabato 6 Febbraio, di Beautiful sia davvero imperdibile. E, vi anticipiamo, il motivo è davvero semplice. Da quando Hope ha gettato, seppure inconsapevolmente, Thomas in una vasca contenente l’acido fluoridrico, è letteralmente disperata. La giovane, infatti, è convinta di avere determinato la morte del suo ex compagno. E, in preda alla preoccupazione, decide di confessare tutto a Brooke, sua madre. Nel frattempo, la Logan è seriamente preoccupata per sua figlia. Ed anche lei, ovviamente, elabora un piano. Cosa succederà? Nel frattempo, però, Steffy e Ridge, sin da subito contrari all’incontro tra Thomas e Hope, sono seriamente preoccupati per il giovane stilista. Sono ore, ormai, che non risponde al telefono. Ed entrambi sono estremamente preoccupati per le sorti del ragazzo. È proprio per questo motivo che il bel Forrester, così, prenderà la decisione di recarsi da sua moglie. Con l’intento, quindi, di capire cosa è successo. E, soprattutto, cosa è accaduto tra Hope e suo figlio. Brooke, però, ha un piano. E, con l’intenzione di tranquillizzare suo marito, gli mostrerà dei documenti che gli faranno capire il motivo per cui Thomas è scomparso. Ridge ci crederà? E, soprattutto, a questo punto, rinuncerà a cercare suo figlio? Staremo a vedere!

L’appuntamento è al solito orario. Non ci resta che guardarlo! Noi non vediamo l’ora, voi?