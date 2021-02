Un po’ di tempo fa, Antonella Elia ha condiviso uno scatto di sé in bianco e in nero: la sua bellezza è davvero straordinaria, i dettagli.

È l’opinionista del Grande Fratello Vip, Antonella Elia. Reduce dalla sua esperienza nel medesimo reality come concorrente e a Temptation Island, la simpaticissima romana è, ancora una volta, la protagonista indiscussa di questa quinta edizione del reality. Sempre pronta a far divertire e a dire la sua opinione senza troppi peli sulla lingua, Antonella Elia, spesso e volentieri, è la regina indiscussa di tantissime nostre risate e sorrisi. Vogliamo parlare poi della sua bellezza? Beh, diciamoci la verità, non c’è assolutamente nulla da dire. Sempre splendida ed elegante con i suoi outfit, la Elia è una vera e propria visione celestiale per i nostri occhi. Lo è stata anche in questo scatto apparso sul suo canale social ufficiale. Condivisa nel Giugno scorso, la bellissima Antonella ha condiviso una foto di sé in bianco e in nero. Siete curiosi di saperne di più? Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Antonella Elia, lo scatto in bianco e in nero: bellezza da togliere il fiato

In ogni puntata del GF Vip, Antonella Elia riesce ad incantare tutto il pubblico italiano con la sua immensa bellezza. Lo ha fatto anche qualche mese fa. Quando, come dicevamo precedentemente, ha condiviso uno scatto di sé in bianco e in nero. Non sappiamo esattamente quanti anni siano passati dalla foto, sia chiaro. Fatto sta che non si può affatto fare a meno di notare quanto la bellezza della Elia sia davvero impressionante. E, soprattutto, quanto non sia affatto cambiata negli anni. Siete curiosi di saperne di più? Scopriamo insieme ogni cosa.

Ecco. È proprio questa la foto che, nel Giugno scorso, Antonella Elia ha condiviso sul suo canale social ufficiale. Saranno passati diversi anni dalla foto, non abbiamo dubbi. Fatto sta che, da come si può chiaramente vedere, la bellezza dell’opinionista del GF Vip è davvero impressionante. Siete d’accordo con noi?