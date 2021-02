Era eterea e bellissima già in questa foto che la ritrae da bambina, adesso è una splendida e talentuosa attrice: riuscite a riconoscerla?

Viso etereo e sguardo dolcissimo per questa bellissima bambina, adesso attrice famosa e dal talento straordinario: la riconoscete? Nelle ultime settimane non si fa che parlare di lei, proprio in relazione al suo lavoro. La protagonista di questo scatto è originaria di Roma e, nel suo passato, c’è la vittoria di un concorso di bellezza ottenuta da giovanissima. Dedicatasi ad alcune pubblicità, ha esordito poi sul grande e piccolo schermo, recitando insieme ad una colonna portante del panorama artistico italiano in un film che è diventato una vera icona del nostro paese. Il suo talento eccezionale e la carriera artistica non le hanno impedito di ottenere un altro titolo incredibile. Avete capito di chi stiamo parlando?

Ieri eterea bambina, adesso bellissima e talentuosa attrice: la riconoscete?

Passione, bellezza e talento: la protagonista di questo scatto è un connubio perfetto di queste qualità. Negli ultimi tempi è stata al centro dell’attenzione mediatica in merito ad una pubblicità girata insieme a quello che è considerato il “personaggio del momento”: Can Yaman. Avete capito bene, stiamo parlando della splendida e talentuosa Claudia Gerini! La fenomenale attrice, interprete tra le più amate dal pubblico italiano, ha pubblicato questo scatto che la ritrae da piccola tramite il suo profilo Instagram. La sua immensa bellezza era già evidente e, oggi, si è solo sommata al fascino e alla grazia che la contraddistinguono. Claudia Gerini è anche una mamma a tempo pieno e ha due bellissime figlie. Questa sera, 6 Febbraio, la vedremo tra gli ospiti di “Affari tuoi – Viva gli sposi” per l’ultima e attesissima puntata. L’avevate riconosciuta?

Avevate riconosciuto la meravigliosa Claudia Gerini nell’immagine che vi abbiamo fatto vedere? Siamo certi che, di fronte a quegli occhioni, non ci potessero essere dubbi: concordate?