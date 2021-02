Dopo Ciro Immobile a C’è Posta per Te, è il turno di Maria ad entrare nello studio televisivo per i suoi figli: scopriamo la sua storia.

Non avevate preso impegni per questa sera, vero? Anche stasera, Sabato 6 Febbraio, sta andando in onda una nuova puntata di C’è Posta per Te. E, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, gli ospiti di questa quinta puntata sono davvero formidabili. A partire da Claudio Amendola fino a Ciro Immobile e sua moglie Jessica, il pubblico italiano sta assistendo ad una nuova puntata più che fenomenale. E, badate bene, è stata così sin dalla prima storia raccontata dalla De Filippi. Appena aperte le danze, infatti, i primi ospiti ad entrato nello studio televisivo di Cinecittà sono stati proprio il calciatore della Lazio e la sua bellissima moglie. Che, come al solito, ci hanno regalato delle vere e proprie emozioni. Ma non è affatto finita qui. Appena terminata la loro storia, a fare il suo ingresso in studio è proprio Maria. Perché? Scopriamo insieme questa storia davvero incredibile. Vi assicuriamo, non ve ne pentirete affatto!

C’è Posta per Te, Maria vuole ricucire il rapporto con i suoi figli: la storia

Maria ha 52 anni. Ed è mamma di ben cinque figli. Chiara vive con lei. Gli altri, tre maschi e un’altra femmina, non hanno più rapporti con lei. Questo è accaduto quando, dopo aver scoperto il tradimento ai danni del loro padre, la donna ha un nuovo compagno. Perché, però, Maria ha lasciato suo marito? Scopriamolo insieme. Sposatasi all’età di 18 anni, la donna, dopo la nascita della loro ultima figlia, ha dovuto fare i conti con la possessività e gelosia di suo marito. Una situazione, da come si può chiaramente comprendere, davvero insostenibile. E che, soprattutto, l’hanno portata a prendere una drastica decisione: non avere più rapporti intimi con lui. A quel punto, dopo l’abbandono del tetto coniugale per circa cinque mesi, Maria va a lavorare per conto suo. E conosce un uomo. Lui è Gaspare, il suo nuovo compagno. Con lui, la donna inizia una storia d’amore. E, al ritorno di suo marito in casa, decide di confessargli di non essere più innamorata di lui. Dinanzi a questo, la reazione del suo consorte è davvero furiosa: rovina davvero tutto. Fino a quando, scoperta una lettera di Gaspare, il marito di Maria scopre della nuova relazione di sua moglie. E decide di confessarlo ai suoi figli. Maria, però, dal canto suo, nega tutto. E, nel 2016, decide di andare via di casa in compagnia di sua figlia più piccola. Da quel momento, la donna non ha più rapporti con i suoi quattro figli. Scopriamo com’è andata a finire la loro storia a C’è Posta per Te.

Cos’è successo alla fine tra di loro?

‘Mi sono separata con vostro padre, ma non vi ho mai abbandonato’, ha iniziato a dire Maria appena visti i suoi figli dall’altra parte della busta. Ecco, ma come hanno reagito i suoi figli? Beh, vi anticipiamo che hanno accettato l’invito soltanto Davide e Giulia. Quindi, soltanto due dei suoi figli. Eppure, è proprio Davide ad essere il più ‘duro’ nei confronti di sua madre. Dato il suo forte carattere, il giovane ha chiaramente detto la sua opinione in merito alla sua storia. ‘Mi urta. Quando dice cose non vere, mi infastidisce’, dice Davide rivolgendosi alla mamma. ‘Mi fa rabbia’, ha continuato a dire. Parole dure, da come si può chiaramente comprendere. Ma che, tuttavia, non precludono affatto un tentativo di ricucire il rapporto. ‘Basta che non mi stressa’, ha detto Davide.

Dati questi presupposti, quindi, com’è andata a finire tra di loro? Seppure inizialmente fortemente decisi a chiudere la busta, Giulia ha deciso di riabbracciare la loro mamma. Fate attenzione, però: Maria De Filippi è andata fin dietro le quinte per convincere i due ragazzi ad accettare l’invito della loro madre. Ma, purtroppo, solo la giovane donna è riuscita a mettere tutto da parte. Se questo non è un colpo di scena, cos’è?