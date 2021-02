In un suo recentissimo post su Instagram, Chiara Ferragni si è lasciata andare ad una confessione inedita sulla sua prima gravidanza.

È la vera e propria regina di Instagram, Chiara Ferragni. Con i suoi ben 22 milioni e mezzo di followers, l’influencer entra di diritto tra le vere e propria star del famoso social network. Attivissima e seguitissima sul suo canale social ufficiale, la moglie di Fedez non perde mai occasione di poter condividere ogni cosa con il suo adorato pubblico social. Oltre ad intrattenere i suoi sostenitori con incantevoli scatti fotografici oppure con simpaticissimi siparietti con suo marito, l’influencer è anche solita raccontarsi a loro. Lo ha fatto, ad esempio, qualche giorno fa. Quando, attraverso un’Instagram Stories, ha raccontato andare dallo psichiatra per elaborare un lutto. E lo ha fatto anche qualche ora fa. Sappiamo benissimo che Chiara Ferragni è in attesa del suo secondo figlio. È proprio per questo motivo che, ormai agli sgoccioli, ha pensato di raccontare un retroscena drammatico sulla sua prima gravidanza. Ed, in particolare, sul suo primo parto. ‘Avevo molta paura’, ha raccontato la Ferragni, molto probabilmente, per la prima volta. Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente? Scopriamo insieme ogni cosa.

Chiara Ferragni, il retroscena ‘choc’: l’ha detto solo ora

Mancano pochissime settimane e, finalmente, Chiara Ferragni potrà finalmente abbracciare la sua secondogenita. In attesa, però, di poterlo fare, qualche ora fa, non ha affatto potuto fare a meno di ‘parlare’ con i suoi sostenitori. E, soprattutto, raccontare loro un inedito retroscena sulla sua prima gravidanza. Ed, ovviamente, sul primo parto. Il racconto fatto dall’influencer sul suo social network è davvero da brividi. E, soprattutto, descrive alla perfezione le ore che hanno preceduto la nascita del piccolo Leone. Delle ore, da come si può chiaramente comprendere, davvero intense. E che, soprattutto, hanno fatto letteralmente spaventare e preoccupare Chiara ed, ovviamente, anche Fedez. ‘Fino alle 32esima settimana è stata la gravidanza più facile’, ha iniziato a raccontare la Ferragni. Continuando poi a dire che, allo scadere, del termine, tutto è cambiato. ‘Alla 37esima settimana, ho iniziato a fare l’induzione al parto’, ha continuato a raccontare. Tutto sembrava stesse andando per il meglio, fino a quando, nel pomeriggio, l’influencer ha confessato di avere avuto molta paura. I medici, infatti, hanno scoperto che Chiara aveva un’infezione in corpo. Ed i dottori hanno iniziato a darle degli antibiotici. ‘Ero molto spaventata’, ha detto la Ferragni.

Dopo questo ‘drammatico’ momento, finalmente Chiara ha potuto dare alla luce il suo piccolo Leone. Dopo ben 22 ore dall’induzione, è nato il primogenito dei ‘Ferragnez’. ‘Partorire è davvero un’esperienza’, ha concluso Chiara.