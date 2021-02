Claudia Gerini, la dolorosissima perdita: l’ultimo messaggio dell’attrice romana è davvero da brividi, cos’è successo nel minimo dettaglio.

È una delle più grandi attrici del panorama artistico italiano, Claudia Gerini. Colonna portante di tantissimi film, cinematografici e non, di successo, l’attrice romana decanta di un successo davvero clamoroso. Un successo che, badate bene, non si limita affatto alla sfera professionale, ma si estende anche alla sfera social. Con un profilo Instagram che conta più di , la bellissima Gerini entra di diritto tra le vere e proprie stelle del famoso social network. Attivissima e, soprattutto, sempre solita ad aggiornare i suoi sostenitori su tutto quanto le succede, qualche ora fa, Claudia non ha potuto fare a meno di informarli di un grave lutto che l’ha profondamente addolorata. Non sappiamo cosa sia esattamente successo, sia chiaro. Fatto sta che, da come si può chiaramente comprendere da questo ultimo messaggio straziante, sembra proprio che Claudia Gerini sia rimasta fortemente colpita da questa dolorosissima perdita. Di che cosa parliamo esattamente? Scopriamo insieme ogni dettaglio.

Claudia Gerini, dolorosissima perdita: il drammatico lutto che l’ha straziata

Sempre attiva sul suo canale social ufficiale, come dicevamo precedentemente, qualche ora fa, Claudia Gerini non ha affatto potuto fare a meno rendere partecipi i suoi sostenitori di un tragico lutto che l’ha profondamente addolorata. Non sappiamo cosa sia esattamente successo e, soprattutto, cosa abbia determinato la morte della donna, fatto sta che sembrerebbe proprio che il tragico evento abbia fortemente addolorato l’attrice romana. Cosa ce lo fa pensare? Beh, la risposta è davvero semplice: le parole scritte a corredo dello scatto sono davvero da brividi. E, soprattutto, descrivono l’enorme affetto e la profonda stima che la Gerini nutrivi nei confronti della donna scomparsa. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Ebbene si. La famosissima ed amatissima Nori Corbucci, nota costumista del mondo cinematografico e moglie di Sergio Corbucci, è purtroppo morta. Non sappiamo, come dicevamo precedentemente, cosa ne abbia causato il decesso. Fatto sta che, appena appresa la notizia della grave perdita, Claudia Gerini non ha affatto potuto fare a meno di esprimere il suo dolore.