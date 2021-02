Sapete quante figlie ha Claudia Gerini? Ve lo sveliamo in questo articolo dedicato interamente alla bellissima attrice

Claudia Gerini è una delle attrici più famose in Italia. Viene notata a 13 anni da Gianni Boncompagni in un concorso di bellezza. Dopo qualche anno entra così a far parte di Non è la Rai, programma diretto proprio da Boncompagni. La Gerini raggiunge il successo al cinema grazie alle interpretazioni in Viaggi di nozze e Sono pazzo di Iris Blond, entrambi diretti da Carlo Verdone. L’attrice è stata per anni la musa ispiratrice di Verdone e oggi condividono una bellissima amicizia. Una delle sue ultime apparizioni al cinema è stata con Diabolik per la regia di Manetti Bros; mentre in televisione ha recitato nella serie tv di successo Suburra.

Quante figlie ha Claudia Gerini?

La Gerini è stata sposata dal 2002 al 2004 con Alessandro Enginoli, dirigente finanziario. Dal 20005 al 2016, invece, è stata legata sentimentalmente a Federico Zampaglione, cantante dei Tiromancino. Nella sua vita, però, ha avuto anche altri uomini. Tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio degli anni Novanta, ad esempio, ha avuto una relazione con Gianni Boncompagni, di quasi quarant’anni più anziano di lei. Di recente, invece, è stata legata sentimentalmente al modello Andrea Preti, mentre adesso pare sia fidanzata con l’imprenditore Simon Clementi.

L’attrice ha avuto due figlie, Rosa e Linda. La prima nata dall’unione con Alessandro Enginoli; la seconda invece dalla relazione con Federico Zampaglione. Claudia Gerini ama molto giocare etruccarsi insieme alle sue figlie Linda e Rosa. L’attrice ha infatti dichiarato ad Elle: “Ogni tanto mi capita di trovare i miei trucchi in giro per casa anche se ognuna ha ormai i suoi. Linda adora truccare e pettinare me, sua sorella e le sue amiche. Da quando aveva quattro anni si diverte con gli ombretti e ha tantissime trousse. Rosa per il suo ultimo compleanno ha ricevuto diversi prodotti di make-up e ha già il suo kit personale. Quando abbiamo tempo ci piace farci la manicure. Io sono un disastro, le mie figlie invece sono bravissime: Linda sceglie colori accesi, mentre Rosa usa spesso il nero, che riflette il suo animo un po’ dark, come quello della sua mamma”.