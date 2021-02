Claudio Amendola, sapete cosa faceva prima di diventare un grandissimo attore? Non tutti lo sanno, l’abbiamo appena scoperto.

Questa sera ci sarà una nuova puntata della seguitissima trasmissione C’è posta per te, e come sempre i colpi di scena non mancheranno, dato che sarà sicuramente scoppiettante. Maria De Filippi con il suo programma riesce a conquistare ascolti record, posizionandosi tra i più visti in assoluto del sabato sera. E proprio nella nuova puntata che si appresta ad andare in onda ci saranno grandi ospiti, a quanto pare, arriverà in studio Ciro Immobile con sua moglie Jessica e l’amatissimo attore Claudio Amendola. L’attesa è già alta, dato che il pubblico li apprezza considerevolmente. L’attore sorprenderà sicuramente con la sua personalità schietta e solare. Come abbiamo già affermato, è amatissimo, la sua popolarità si deve al suo immenso talento che in questi anni ha avuto modo di rappresentare in tantissime sue brillanti interpretazioni. Ma prima ancora di fare l’attore, sapete cosa faceva? Non tutti sono a conoscenza di questo particolare.

Claudio Amendola, cosa faceva prima di diventare un attore di successo? Non tutti lo sanno

Claudio Amendola è sicuramente uno degli attori più amati in assoluto. E’ stato l’interprete di numerosi personaggi in tantissimi film e fiction: come non ricordare la sua partecipazione in veste di Giulio nella fiction di successo I Cesaroni, al fianco di Elena Sofia Ricci, e tantissimi altri importanti artisti, in onda su canale 5, dal 2006 al 2014, per ben sei stagioni. Ma Il suo primo esordio è stato a diciannove anni col ruolo del pugile ebreo Davide Sonnino nella miniserie televisiva Storia d’amore e d’amicizia nel 1982. Ed in seguito, sono fin da subito seguiti ruoli anche principali in diverse commedie italiane dei primi anni ottanta, come Amarsi un po’, Vacanze di Natale, Vacanze in America. Ma sapete che prima ancora di intraprendere questa carriera ha svolto diversi lavori, in ambito completamente differente? Ebbene sì, come si legge dalla sua biografia ha lavorato come commesso e manovale dopo aver finito la terza media, lo sapevate?

Non tutti erano a conoscenza di questo particolare. Amendola ha quindi svolto diversi mestieri, prima di approdare nel mondo dello spettacolo, raggiungendo la notorietà grazie al suo talento. Oggi, infatti, rappresenta uno degli attori più amati in assoluto, e più apprezzati.