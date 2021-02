Lotto, Superenalotto e 10eLotto, estrazioni oggi 6 febbraio: il jackpot è da capogiro, controlla la tua schedina e scopri i numeri vincenti! Il fortunato potresti essere proprio tu.

Ecco in arrivo il terzo sorteggio settimanale, ovvero un nuovo appuntamento con le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10 e Lotto di oggi, sabato 6 febbraio 2021. Dalle ore 20 verranno estratti i numeri vincenti: potrete scoprire direttamente qui se siete voi i fortunati di questa estrazione. Milioni di persone partecipano a questo divertente gioco che ovviamente viene visto anche come occasione per dare una svolta alla propria vita: cosa fareste voi con i soldi vinti? In tanti si chiedono cosa serve per vincere il jackpot. Fortuna o la giusta previsione? Non ci sono regole purtroppo e dunque basta semplicemente tentare la sorte!

Si partirà con i numeri vincenti del SuperEnalotto, insieme al numero Jolly e al Superstar, poi si passerà al Lotto, e per finire il 10eLotto! Ricordiamo che per la sestina del Superenalotto, il jackpot è arrivato alla cifra di 103 milioni e 100 mila euro: una cifra da capogiro! Curiosi di scoprire se quello di oggi è il vostro giorno fortunato? Controlla la tua schedina: ecco per voi i numeri vincenti!

Lotto, Superenalotto e 10eLotto, estrazioni oggi 6 febbraio: controlla la tua schedina

LOTTO: i numeri fortunati di questa sera sono

BARI 28 22 88 83 70

CAGLIARI 35 7 52 72 77

FIRENZE 19 25 58 65 35

GENOVA 31 52 87 27 71

MILANO 32 22 27 14 28

NAPOLI 75 19 28 80 62

PALERMO 36 78 82 86 45

ROMA 68 50 73 11 67

TORINO 26 36 53 52 21

VENEZIA 49 61 2 12 47

NAZIONALE 62 27 5 57 19

2. SUPERENALOTTO: 36 49 66 61 76 50



NUMERO JOLLY: 82

NUMERO SUPERSTAR: 87

3. 10ELOTTO: 7 19 22 25 26 28 31 32 35 36 49 50 52 58 61 68 75 78 87 88

NUMERO ORO: 28

DOPPIO ORO: 28 22

Si è conclusa l’estrazione di oggi sabato 6 febbraio 2021.

Le estrazioni del 4 febbraio hanno visto il vincitore in una cittadina siciliana: il fortunato ha vinto ben 623.750 euro, il premio più alto dall’inizio del 2021. Il 10eLotto ha premiato Montecatini Terme: un anonimo giocatore, grazie ad una combinazione di 10 numeri, di cui 9 indovinati, ha vinto 100 mila euro. Un altro 9 da 20 mila euro è stato conquistato a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli.