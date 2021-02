Sapete chi è la moglie di Francesco Pannofino? Emanuela Rossi è una famosissima doppiatrice: sapete a chi ha prestato la voce? Si tratta di attrici note in tutto il mondo!

Francesco Pannofino è un famosissimo doppiatore ed attore: è noto per aver prestato la sua voce ad artisti, o meglio star, di un certo calibro come George Clooney, Kurt Russell, Antonio Banderas..Sapete vero che è lui il doppiatore di Robbie Coltrane, il famosissimo Rubeus Hagrid in Harry Potter? Impossibile confonderlo! Nelle vesti di attore ha interpretato diversi ruoli in film come Giovanni Falcone – L’uomo che sfidò Cosa Nostra, Il generale della Chiesa. Siamo qui però per i più curiosi: volete sapere chi è sua moglie vero? E’ una famosissima attrice e doppiatrice, vi sveliamo tutto!

Francesco Pannofino, la moglie Emanuela Rossi è una doppiatrice: sapete a chi ha ‘prestato la voce’?

Il famoso attore e doppiatore Francesco Pannofino è sposato con Emanuela Rossi, anche lei attrice e doppiatrice: dalla loro unione è nato Andrea, che oggi ha 23 anni e sta seguendo le orme dei genitori. Francesco ed Emanuela si sono separati nel 2006 ma in seguito si sono riuniti: si sono sposati per la seconda volta nel 2011 ma, si legge su Wikipedia, continuano a vivere in case diverse.

Emanuela è nata a Roma nel ’59 ed è attiva come interprete al cinema, in teatro ed in televisione: è una delle doppiatrici più note in Italia. Ha prestato la voce ad Inger Nilsson, interprete di Pippi Calzelunghe nella serie televisiva, a Brenda Strong in Desperate Housewives, ad Emma Thompson, Michelle Pfeiffer, Nicole Kidman e tante altre artiste note nel mondo. Emanuela è stata ospite in tv a ‘Quelli che il calcio’ e ‘Pirati’: spesso è intervenuta nel programma La Vita in Diretta.

Nel 2006 ha vinto il Leggio d’oro in qualità di voce femminile dell’anno!