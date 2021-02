GF VIP 5, Giulia Salemi scoppia in lacrime: cos’è successo

Giulia Salemi scoppia in lacrime nella casa del GF VIP 5: “Non mi guarda in faccia”, ecco cos’è successo dopo la puntata

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Aria di lutto nel programma dopo la tragica scomparsa di Lucas Mello, fratello di Dayane, prima finalista del reality show. La modella di origini brasiliane ha deciso di restare nella casa per ricevere il calore dei suoi coinquilini – ormai diventati una vera e propria famiglia – e perchè questo sarebbe stato il volere di Lucas. La prima parte della puntata ovviamente è stata dedicata a lei. Dayane ha ricevuto l’abbraccio del pubblico, dei suoi ex compagni d’avventura ed infine della sua ex suocera, nonché mamma di Stefano Sala. The show must go one, lo spettacolo deve continuare e così, dopo il primo intermezzo dedicato alla scomparsa di Lucas, la puntata è andata avanti analizzando gli altri temi della serata.

GF VIP 5, Giulia Salemi scoppia in lacrime

Uno dei temi della puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip è stato il rapporto tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. In due in settimana hanno avuto una piccola discussione e dopo un mesetto di baci e abbracci iniziano a manifestare le prime frizioni. In puntata, inoltre, i due non sono riusciti a chiarire e le cose sono peggiorate. Pierpaolo, visibilmente toccato dalle parole espresse da Giulia, si è sfogato subito dopo la puntata, dichiarando: “Questa sera non hai giocato da squadra“. L’ex velino di Striscia la Notizia avrebbe voluto che la sua nuova fidanzata – ormai possiamo chiamarla così – avesse preso le sue parti durante la puntata.

Subito dopo lo sfogo di Pierpaolo, Giulia è scoppiata in lacrime. Il secondo finalista del GF VIP 5, infatti, sembra non voler chiarire e la situazione preoccupa non poco la Salemi. La modella di origini iraniane si è sfogata con Alda D’Eusanio, dichiarando: “Non mi guarda in faccia“. Giulia e Pierpaolo avranno tempo per chiarire. Siamo sicuri che le cose torneranno al loro posto.