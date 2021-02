Appena terminata la puntata del GF Vip, tra Giulia e Pierpaolo c’è stata una pesante lite in sauna: fine di un amore? Scopriamolo.

Quella di ieri sera, Venerdì 5 Febbraio, è stata una puntata del GF Vip davvero imperdibile, c’è da ammetterlo. Come previsto, l’appuntamento si è dedicato, soprattutto all’inizio, al tragico lutto di Dayane Mello e a cercare di farla sentire meno sola, ma non solo. Nel corso di tutta la puntata, infatti, Alfonso Signorini ha trattato diversi argomenti. A partire, quindi, da Andrea Zenga e suo padre. Fino al rapporto tra Pierpaolo e Giulia. I due, lo sappiamo benissimo, sono una coppia a tutti gli effetti. Eppure, soprattutto, questa settimana appena trascorso, sembrerebbe che le cose non siano andate affatto per il meglio tra di loro. A fine puntata scorsa, lo sappiamo benissimo, Giulia e Tommaso hanno seriamente litigato. E l’influencer milanese, fortemente delusa da quanto accaduto, è rimasta letteralmente impressionante dal comportamento di Pierpaolo. L’ex velino, infatti, non è affatto intervenuto. E, soprattutto, non ha preso le difese della sua compagna. Un atteggiamento più che comprensibile, potremmo dire. Ma che, però, non è andato affatto giù alla Salemi. È proprio per questo che motivo che, dopo averne parlato in diretta, i due hanno avuto una pesante lite in sauna. Fine di un amore? Scopriamo insieme ogni cosa.

GF Vip, lite tra Pierpaolo e Giulia dopo la puntata: cosa accadrà adesso?

Nel corso della diretta del GF Vip di Venerdì 5 Febbraio, Giulia ha avuto modo di ripercorrere la lite avvenuta qualche giorno prima con Tommaso Zorzi. E, soprattutto, di spiegare quanto sia rimasta delusa per il mancato intervento di Pierpaolo in sua difesa. È proprio per questo motivo che, appena spenti i riflettori della diretta, i due hanno avuto una pesante lite in sauna. In compagnia di Maria Teresa ed Andrea Zelletta, infatti, i due hanno avuto la possibilità di confrontarsi e chiarirsi. Purtroppo, però, a ben poco è servito. Da una parte, infatti, c’è Pierpaolo che si sente ferito dalle parole di Giulia. Soprattutto perché, già all’epoca con Elisabetta, gli è stato detto di non avere reazioni e di essere uno zerbino. E adesso, purtroppo, non può sentirsi dire nuovamente queste cose. Dall’altra, invece, c’è Giulia che sente la mancanza di qualcuno che le prenda le difese. ‘Da cosa ti devo difendere. Se ti dico di non parlarne più e tu alla prima cosa lo fai di nuovo’, ha detto Pierpaolo facendo riferimento allo scontro tra Giulia e Tommaso dei giorni scorsi.

La lite tra Pierpaolo e Giulia, come mostrato anche in questo video pubblicato sul sito ufficiale del programma, è stata davvero pesante. I due, però, riusciranno a trovare un punto di incontro? Noi ci auguriamo di si.