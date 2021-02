GF Vip, il messaggio inaspettato per Giulia Salemi arriva proprio da lei: è successo durante la diretta di ieri sera del reality show.

Non è stata una puntata semplice, quella del GF Vip in onda ieri sera su Canale 5. Gran parte della puntata, infatti, è stata dedicata alla terribile tragedia che ha sconvolto la vita di Dayane Mello, la morte improvviso del fratello Lucas. Una parentesi da brividi, ricca di sorprese per la brasiliana, alla quale tutti hanno voluto mostrare la loro vicinanza e il loro affetto in un momento così difficile. Successivamente, il conduttore ha dovuto cambiare argomento, e, tra i momenti più emozionanti della serata, c’è stato quello dedicato alla linea della vita di Giulia Salemi. La giovane influencer ha raccontato una storia che non tutti sapevano del suo passato: Giulia ha una sorella adottiva, dalla quale ha dovuto separarsi anni fa, e che non vede da 15 anni. Ebbene, dopo anni, Nausika ha deciso di scrivere a Giulia: leggendo la lettera, la Salemi non ha trattenuto le lacrime, facendo emozionare anche il pubblico. E, tra i telespettatori che hanno seguito la puntata, c’è anche una persona speciale, che ha dedicato una story dolcissima alla Salemi. Scopriamo di chi si tratta.

GF Vip, il messaggio inaspettato per Giulia Salemi arriva proprio da lei: è un’ex del reality

Giulia Salemi è una delle protagoniste assolute di questa edizione del GF Vip. In continua lotta con il suo forse “ex amico” Tommaso Zorzi, Giulia è una delle concorrenti più amate dal pubblico. E da Pierpaolo Pretelli, col quale, in casa, sta vivendo una bellissima storia d’amore. E ieri sera, durante la diretta, Giulia ha ricevuto un’inaspettata sorpresa: una lettera da Nausika, la sua sorella adottiva che non vede da 15 anni. Una gioia immensa per Giulia, che non è riuscita a trattenere le lacrime durante questo momento. E non è stata l’unica a piangere. Su Instagram, nelle sue stories, Paola Di Benedetto ha pubblicato una story dedicata proprio a Giulia, con cui è amica:

Un pensiero dolcissimo quello di Paola, che il GF Vip lo ha vinto proprio l’anno scorso. La sua amica Giulia riuscirà ad avere la sua stessa sorte? Staremo a vedere! Non ci resta che attendere il 1 marzo per scoprire chi sarà il vincitore di questa lunghissima edizione del reality show di Canale 5.