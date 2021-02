Dopo la puntata del GF Vip di Venerdì 5 Febbraio, Denis Dosio si è lasciato andare ad un amaro sfogo sui social: cos’è successo.

È stato uno dei concorrenti di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip, Denis Dosio. Entrato nel corso della prima puntata del reality, il giovane influencer ha facilmente catturato l’interesse di tutto. E, soprattutto, è riuscito, in un vero e proprio batter baleno, a diventare il ‘cucciolo’ di casa. Purtroppo, come senz’altro ricorderete, il suo percorso, seppure partito a razzo, non ha avuto lungo seguito. Dopo un’espressione poco piacevole alle orecchie del pubblico italiano, infatti, il gruppo autoriale del GF Vip ha deciso di squalificarlo. Da quel momento, il giovane influencer non ha più presenziato a nessuna puntata del reality. Nemmeno a quella di ieri sera, lo sappiamo. Nemmeno in occasione dell’abbraccio virtuale a Dayane Mello, infatti, il giovane Dosio è potuto intervenire in diretta. E dimostrare tutto il suo affatto alla modella brasiliana. È proprio per questo motivo che, fortemente dispiaciuto da quanto accaduto, Denis si è lasciato andare ad un amaro sfogo.

GF Vip, lo sfogo di Denis Dosio dopo la puntata: cos’è successo

Proprio nel corso della puntata di ieri, Venerdì 5 Febbraio, del GF Vip, Dayane Mello ha avuto la possibilità di sentirsi meno sola. E, soprattutto, di ricevere il calore e l’affetto non soltanto dei suoi compagni di viaggio, ma anche dei suoi ex inquilini. A partire da Elisabetta Gregoraci fino a Francesco Oppini, tutti vestiti di nero, hanno voluto darle un abbraccio virtuale. Tra il gruppo, però, mancava Denis Dosio. Il giovane influencer, poiché squalificato dal gioco, non ha affatto potuto presenziare alla diretta. Ed è per questo motivo che si è lasciato andare ad un amaro sfogo sui social. Scopriamo insieme le sue parole.

‘Ho dato tanto a questo programma e fa male sentirsi escluso’, scrive Denis Dosio su Twitter. Specificando, tra l’altro, di quanto gli avrebbe fatto piacere essere anche lui sulla passerella per confortare Dayane. Cosa ne pensate voi?