Laura Chiatti, grave lutto: “Oggi è un giorno nero”, il messaggio straziante è apparso qualche ora fa sui social dell’attrice.

Un messaggio straziante, quello apparso sui social di Laura Chiatti qualche ora fa. Attraverso il suo canale Instagram, l’attrice ha voluto mandare un ultimo saluto a Fabrizio, un suo amico purtroppo scomparso. Parole, quelle della Chiatti, da cui traspare un grande dolore: “Oggi è un giorno nero. Hai portato via con te il rosso della passione, il verde della speranza, il giallo dell’allegria, l’azzurro della tua energia, l’arancio della sua incredibile purezza e sincerità.” In seguito, il post pubblicato dall’attrice sul suo profilo Instagram.

Laura Chiatti, grave lutto: “Oggi è un giorno nero”, l’ultimo saluto all’amico Fabrizio

Grave lutto per Laura Chiatti, che, attraverso i social, saluta Fabrizio, un suo caro amico venuto a mancare nelle scorse ore. Un dolore immenso per l’attrice, che dedica all’amico parole da brividi. Il post, apparso su Instagram qualche ora fa, è stato invaso dai messaggi di affetto dei fan, che non hanno perso tempo a manifestare la loro vicinanza alla Chiatti. Ecco il messaggio:

“Dicono che l’addio sia in realtà sempre un arrivederci, e sicuramente nel tuo “arrivederci “ ci hai trovati tutti li , noi, un girotondo di anime che ti ameranno per sempre , pronte a ballarti attorno con la mano alzata come facevi tu ogni volta , per ricordarci che la vita è bella”. Parole da brividi, quelle di Laura, che allega al messaggio uno scatto dell’amico. Centinaia i messaggi dei fan, che attraverso un commento hanno mostrato la loro vicinanza all’attrice in un momento così difficile. Non possiamo che unirci a loro e mandare le nostre più sentite condoglianze a Laura Chiatti.