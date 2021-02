In queste ultime ore, Laura Pausini e suo compagno sono finiti al centro dell’attenzione, ma chi è lui esattamente? Scopriamolo insieme.

Laura Pausini, lo sappiamo benissimo, è una delle cantanti più apprezzate ed amate. E, badate bene, non soltanto a livello nazionale, ma a livello letteralmente europea. Vera e propria icone della musica italiana, la simpaticissima Pausini è molto seguita ed amata anche in altre parti d’Europa. E, diciamoci la verità, conoscendo attentamente la sua bravura e le sue poesie musicali, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. In queste ultime ore, però, il suo nome è finito al centro dell’attenzione di tutti. E, purtroppo, non per la sua musica. Come raccontato anche in un nostro recente articolo, sembrerebbe che la cantante sia stata la protagonista di un discorso di Alda D’Eusanio, all’interno della casa del GF Vip, che, tra l’altro, le è costato la squalifica. Ecco, ma perché? O, per dirla meglio, cos’è successo esattamente? Stando a quanto trapelato, sembrerebbe che la D’Eusanio abbia detto ai suoi compagni di viaggio che il compagno della Pausini sia solito picchiarla. Delle dichiarazioni, da come si può chiaramente comprendere, davvero choc. E che, com’è giusto che sia, sono state prontamente ‘punite’. Ecco, ma tralasciando questo, cosa sappiamo sul compagno di Laura Pausini? Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Laura Pausini, chi è il compagno Paolo Carta: età e carriera

In queste ultime ore, come dicevamo precedentemente, non si fa altro che parlare del compagno di Laura Pausini. Ecco, ma cosa sappiamo esattamente di lui? Siete proprio curiosi di saperlo? Scopriamo insieme tutti i dettagli. Paolo Carta, questo è il suo nome, è attualmente non soltanto il compagno di Laura Pausini, ma anche il suo chitarrista. Prima di diventarlo, però, è stato il protagonista di una carriera davvero spettacolare. Nato a Roma il 18 Aprile del 1964, il buon Paolo Carta ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della musica alla sola età di 10 anni. Quando, per la prima volta in assoluto, si esibisce in pubblico con la sua chitarra. Da quel momento, appena terminate le scuole elementari, inizia il vero e proprio studio dello strumento per circa otto anni. Dal 1987, il buon Paolo entra a tutti gli effetti nel mondo della musica che tutti noi conosciamo. E, da quel momento, ha letteralmente cavalcato l’onda del successo. In tutta la sua carriera, infatti, Paolo ha avuto la possibilità di lavorare per tantissimi artisti di un certo calibro. A partire, quindi, da Adriana Celentano. Fino a Max Pezzali, Gianni Morandi e tanti altri.

Vita privata e profilo Instagram di Paolo Carta

Cosa sappiamo della sua vita privata? Dal 2005, Paolo Carta è felicemente fidanzato con Laura Pausini. E, nel 2013, è diventato papà della piccola Paola. Ancora prima di lei, però, il compagno della famosa cantante italiana è stato già sposato. Ed era già diventato padre di tre bambini. Convolato a nozze con Rebecca Galli, il musicista si è separato da lei nel 2006. Ed, infine, nel 2012 ha ottenuto il divorzio. Inoltre, nel 1995, 1996 e 2000 è diventato padre di Jader, Jacopo e Joseph.

