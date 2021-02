Il “Mago Forest” è un personaggio amatissimo dal pubblico per la sua simpatia e irriverenza: sapete qual è il suo titolo di studi? Non lo immaginereste!

Personaggio amatissimo dell’intrattenimento italiano, il Mago Forest ha conquistato il pubblico con la sua simpatia e irriverenza: sapete qual è il suo titolo di studi? Non lo immaginereste! Originario di Nicosia classe 1971, il suo vero nome è Michele Foresta. Giunto a Milano per inseguire la sua passione nel mondo dello spettacolo, si è cimentato nello studio dell’arte dei mimi e in quella del teatro. Il suo talento e la sua esuberanza conquistano anche il piccolo schermo e possiamo ammirarlo nelle vesti di imitatore e comico, ma anche in quelle di conduttore. Non tutti immaginano quale sia il percorso accademico del celebre artista e quale titolo di studio abbia ottenuto il Mago Forest. Pronti a scoprirlo?

Qual è il titolo di studi del Mago Forest?

Felicemente sposato con Angela, di origine trevigiana, il celebre artista è una vera esplosione di energia e comicità. Amatissimo per i suoi siparietti e per il grande talento, il Mago Forest è riuscito a conquistare i telespettatori con la sua sagacia ed ironica. Un personaggio originale ed esuberante. Molti non immaginano il percorso scolastico serio e impegnativo affrontato dall’artista. Il Mago Forest, infatti, è diplomato in ragioneria e Perito Commerciale! Lo avreste mai detto? Il celebre conduttore ha anche dimostrato di avere un grande cuore e di essere molto attento alle problematiche sociali. Sono, infatti, molte e diverse le iniziative benefiche in cui si è cimentato, sia in passato che nel difficile periodo affrontato a causa del Coronavirus. Pare, inoltre, che abiti a Treviso e viaggi come “pendolare” da qui a Roma per il suo lavoro.

Eravate a conoscenza di questo dettaglio riguardo al simpaticissimo Mago Forest?