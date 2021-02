In questa foto era giovanissimo, ma adesso è un cantautore tanto amato e apprezzato, e non solo: l’avete riconosciuto?

Nella foto mostrata era ancora un giovane ragazzo, ma oggi è divenuto un cantautore amatissimo. La sua voce conquista ogni volta il pubblico: pura ed energica, è capace di trasmettere i sentimenti che attraversano la sua musica. Lo scatto è apparso sul suo profilo instagram e ha allietato i follower, che lo seguono con tanto amore e costanza. Possiamo affermare, che i lineamenti sono proprio i suoi, anzi col tempo, l’artista non è molto cambiato, a parte il differente look. Infatti, nell’immagine che sopra appare, si mostra con una capigliatura più folta e lunga, mentre oggi non è solito portare i capelli così. E allora, a questo punto ci chiediamo, avete capito di chi si tratta? Non è affatto complicato!

Una foto in cui appare giovanissimo, in un momento del passato, ma oggi è un grande ed amato cantautore

Sono decisamente molti i personaggi del mondo dello spettacolo che amano condividere immagini di quando erano ancora dei ragazzi, mostrandosi in tutta la loro giovinezza, o anche andando ancora più indietro nel tempo, pubblicando foto in cui erano dei teneri bambini. Un modo questo non solo per allietare i fan che sono davvero entusiasti di ammirarli in una veste completamente diversa, in un ricordo del passato, ma anche per tornare con la mente ad un momento trascorso, meraviglioso, che purtroppo non potrà ritornare. Proprio come l’artista in questa sorprendente foto apparsa sul suo profilo instagram. Infatti, qui era giovanissimo, sembrerebbe si tratti degli anni 2000, come ha riportato in basso al post pubblicato, ma non sappiamo la data esatta: “C’era una volta un pischello”, ha scritto il cantautore. Osservate bene, lo sguardo è il suo, e anche i lineamenti, non sono affatto mutati, unica eccezione, i suoi capelli, più lunghi. E allora, adesso avete capito di chi si tratta? Ebbene sì, stiamo parlando di Federico Zampaglione, frontman dell’amatissimo gruppo i Tiromancino.

Nello scatto mostrato era ancora giovanissimo, ma oggi è diventato uno degli artisti più amati in assoluto. Anzi, proprio in questa giornata, sarà ospite della trasmissione Verissimo, e sicuramente sorprenderà il pubblico, perchè come sappiamo, Federico è abbastanza riservato. Il post pubblicato ha ovviamente riscosso grande apprezzamento, e i suoi follower hanno commentato con numerosi complimenti.