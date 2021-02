Attraverso una storia condivisa sul suo canale Instagram ufficiale, Serena Rossi ha mostrato l’inconveniente nel backstage di Mina Settembre.

È la vera e propria rivelazione di quest’anno televisivo, Mina Settembre. Tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni e diretta da Tiziana Aristarco, la serie televisiva, ambientata a Napoli, si concentra sulle vicende dall’assistente sociale Mina alle prese con mille casi da risolvere. Certo, non mancano affatto richiami a vicende personali e ad intrighi amorosi. Fatto sta che, sin dalla sua prima puntata, la serie televisiva ha riscosso un successo davvero numeroso. Ecco, ma siete curiosi di sapere cosa accadeva nel backstage? Sappiamo benissimo che, a causa dell’emergenza Coronavirus, le riprese sono state interrotte per diversi mesi e riprese definitivamente a Settembre 2020. Ecco, ma cosa succedeva dietro le quinte? Ovviamente, non sappiamo ogni cosa nel minimo dettaglio. Fatto sta che, da come mostrato da una recentissima Instagram Stories caricata sul profilo social ufficiale dell’attrice napoletana, sembrerebbe che, durante una scena, ci sia stata un piccolo ‘inconveniente’. Di che cosa parliamo? Scopriamo insieme ogni cosa.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

Serena Rossi, svelato un inconveniente del backstage: cos’è successo

In tutti questi appuntamento di ‘Mina Settembre’, lo sappiamo benissimo, Serena Rossi non ha mai perso occasione di poter svelare qualche piccolo ‘segreto’ del backstage. Lo ha fatto, ad esempio, quando ha raccontato di avere avuto un po’ di difficoltà nel registrare le scene in barca. E lo ha fatto anche, qualche settimana fa, quando ha raccontato un inedito ‘trucco’ della scena di passione tra Mina e Domenico. Ma non solo. Anche qualche ora fa lo ha rifatto. Ebbene si, avete letto proprio bene. Attraverso un’Instagram Stories caricata sul suo canale social ufficiale, l’attrice napoletana ha mostrato un piccolo ‘inconveniente’ capitatole durante le scene della serie televisive. Di che cosa parliamo? Nulla di grave, state tranquilli. Piuttosto, Serena ha repostato una storia di Valentina D’Agostino, la Titti della serie, in cui si vede chiaramente questo imprevisto. Ecco, ma cos’è successo? Scopriamolo insieme.

Nulla di grave, ve l’avevamo detto. Fatto sta che, nel mentre girava una scena, Serena Rossi è scoppiata a ridere, interrompendo quindi le riprese. Un piccolo inconveniente, da come si può chiaramente comprendere. Ma che, senza alcun dubbio, ha reso ancora il tutto più divertente.