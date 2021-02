Tommaso Zorzi ha espresso un particolarissimo desiderio: nella Casa del GF VIP ha fatto una confessione davvero inaspettata. Ecco cosa ha rivelato.

I rapporti tra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi nella Casa del Grande Fratello VIP sono sempre più tesi. Ieri sera, venerdì 5 febbraio, nella puntata in onda su Canale 5 si è parlato di quanto sta accadendo tra i due ormai ‘ex amici’. “Io e Giulia non abbiamo più il rapporto che avevamo prima” ha spiegato Tommaso Zorzi in diretta. “In questo programma non ho mai avuto timore di ammettere le mie colpe. Sono molto chiaro con i miei rapporti, anche con Giulia. Le ho detto che il nostro rapporto fuori bisogna lasciarlo fuori, è il gioco a metterci uno contro l’altro” ha proseguito. Questa mattina di sabato 6 febbraio, l’influencer milanese si è trovato in salotto con alcuni dei suoi inquilini ed ha fatto un ragionamento che riguarda le nomination. Tommaso è ritornato sul rapporto con Giulia ed ha espresso un desiderio davvero particolare.

GF VIP, il ‘particolare’ desiderio di Tommaso Zorzi: l’ha confessato dopo la puntata

Tommaso Zorzi oggi sabato 6 febbraio 2021 mentre era con i suoi inquilini in salotto ha espresso un desiderio davvero particolare. A Stefania, Andrea, Pierpaolo e Zenga ha confessato che vorrebbe andare in nomination contro Giulia. “Voglio una nomination io e Giulia. Così risparmiamo tanti malumori” ha spiegato Zorzi. La dichiarazione shock di Tommaso è stata accolta con scetticismo da Stefania e Pierpaolo. Soprattutto il Petrelli ha provato a far cambiare idea al suo inquilino: anche la Orlando non è sembrata molto d’accordo con le affermazioni di Tommaso.

Cosa faranno i concorrenti del GF VIP? Esaudiranno il desiderio dell’influencer? Ricordiamo che il prossimo appuntamento in tv, in diretta, con il GF VIP è per lunedì 8 febbraio in prima serata su Canale 5.