Anticipazioni della puntata di Beautiful di Domenica 7 Febbraio: di Thomas ormai non si hanno più notizie e suo padre Ridge prende un’importante decisione, cosa accadrà.

Siamo giunti nell’ultimo giorno di questa prima settimana. Ed anche oggi, Domenica 7 Febbraio, andrà in onda una nuova puntata di Beautiful. Ecco, ma cosa accadrà nella puntata odierna? Stando a diverse anticipazioni trapelate dal web, sembrerebbe proprio che, nel corso di questo appuntamento, si continuerà a parlare del ‘caso’ Thomas. Il giovane, lo sappiamo benissimo, è scomparso nel nulla. E, sebbene né sua sorella Steffy e né suo padre Ridge sanno la verità, Hope e Brooke sono letteralmente sconvolte da quanto è successo. Il giovane stilista, dopo una brutta spinta della Logan, è caduto in una vasca contenente dell’acido fluoridrico. E, sebbene le sue ultime immagini non lasciano trasparire nulla di buono, non sappiamo cosa sia esattamente successo a Thomas? Sarà morto? Non lo sappiamo. Fatto sta che, da quando è accaduto il misfatto, Hope è letteralmente disperata e preoccupato. Lo è anche RIdge, come dicevamo precedentemente. Che, ormai da giorni, non riesce più a rintracciare suo figlio. Sia lui che sua figlia stanno tentando in tutti i modi di rintracciarlo, ma purtroppo non hanno mai ricevuto risposta. È proprio per questo motivo che,in preda alla preoccupazione, il buon Forrester prendere un’importante decisione. Di che cosa parliamo esattamente? Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Beautiful, anticipazioni della puntata di Domenica 7 Febbraio: Ridge sempre più preoccupato per Thomas

È da quando è caduto in una vasca contenente dell’acido fluoridrico che, lo sappiamo benissimo, non si hanno più notizie di Thomas. Non sappiamo cosa sia esattamente successo, è vero. Eppure, stando alle ultime immagini mostrate qualche giorno fa, c’è la netta sensazione che, purtroppo, non ci sarà più nulla da fare . In attesa, però, di scoprirlo, è importante che voi sappiate che, com’è giusto che sia, sia suo padre che sua sorella sono nettamente preoccupati. Entrambi, sin dal primo momento, non erano affatto favorevoli al fatto che il giovane incontrasse Hope per discutere dell’adozione del piccolo Douglas. Ed adesso che, ormai, di lui non hanno più notizie, ne sono sempre più convinti. Che fare, quindi? Da quanto si apprende da alcune anticipazioni della puntata di Beautiful di Domenica 7 Febbraio, sembrerebbe proprio che Ridge prenderà un’importante decisione. Da quanto si legge, infatti, sembrerebbe che il buon Forrester sia fortemente intenzionato a capirne di più. Ed è per questo motivo che si recherà da sua moglie Brooke per capirne di più. Certo, la Logan gli mostrerà i documenti dell’adozione firmati proprio per fargli capire che il tutto è andato alla grande, ma dal suo canto Ridge si rende conto della disperazione di Hope. E capisce chiaramente che c’è qualcosa sotto. Anche se, diciamoci la verità, non penserà mai ad un epilogo sconvolgente. Che ne sarà, quindi? Lo scopriremo.

Insomma, una puntata scoppiettante, vero?