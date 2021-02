Anticipazioni della puntata di Domenica del 7 Febbraio: in studio ci sarà la coppia rivelazione dell’anno e tantissimi altri ospiti, ecco tutti i dettagli.

È giunta Domenica. E, come da diverse settimane a queste parte, è giunto il giorno per un nuovo appuntamento di Domenica In. Anche oggi, 7 febbraio, la simpaticissima Mara Venier sarà al timone di un nuovo ed imperdibile appuntamento del suo programma. L’orario, ovviamente, è sempre lo stesso. Eppure, chi saranno i suoi ospiti? Beh, stando a diverse anticipazioni trapelate dal web, sembrerebbe proprio che coloro che si presenteranno al cospetto della padrona di casa rappresentano davvero il fior fiore dello spettacolo italiano. Ovviamente, sia chiaro: la conduttrice veneta non rinuncia affatto al momento dedicato all’informazione e al Coronavirus. Ma, come sempre, non mancheranno i momenti dedicati all’intrattenimento e a molto altro ancora. Ecco, ma bando alle ciance: chi saranno gli ospiti di Domenica In della puntata del 7 Febbraio? Siete curiosi di saperne di più? Scopriamo tutte le anticipazioni nel minimo dettaglio. Vi diciamo soltanto una cosa: ne vedremo davvero delle belle. Ecco tutti i dettagli.

Domenica In, anticipazioni puntata del 7 Febbraio: tutti gli ospiti

Carissimi telespettatori, è giunto un nuovo ed imperdibile appuntamento con Domenica In. Intorno alle ore 14:00 circa, rigorosamente in diretta dallo studio della Rai in Roma, Mara Venier sarà al timone di una nuova puntata del suo seguitissimo programma della Domenica pomeriggio. Ecco, ma chi saranno gli ospiti di quest’oggi? Se, nel corso di tutti gli altri appuntamenti precedenti, abbiamo assistito a delle interviste da urlo e, soprattutto, delle vere e proprie rivelazioni ‘choc’, cosa dobbiamo aspettarci dalla puntata di oggi, 7 Febbraio? Siete proprio curiosi di sapere ogni cosa nel minimo dettaglio? Tranquilli, vi sveleremo noi ogni cosa. Procediamo con ordine.

Marco Giallini e Giorgio Panariello: Giovedì 11 Febbraio avrà inizio un nuovo ed imperdibile varietà. Tra pochissimi giorni, infatti, i due attori saranno al timone di un programma più che incredibile. Intitolato ‘Lui è peggio di me’, lo show si prepara a regalare delle serate davvero pazzesche;

Nunzia De Girolamo: ci sarà anche lei, avete letto proprio bene. Dopo la sua esperienza a ‘Ballando con le Stelle’, l’ex deputato debutterà su Rai Uno. Al timone del varietà ‘Ciao Maschio’, la moglie del ministro Francesco Boccia sarà la protagonista indiscussa di un incredibile programma;

Le gemelle Kessler: in collegamento dalla propria abitazione, ci saranno anche le sorelle amatissime della televisione.

Ecco. Queste sono tutte le anticipazioni della puntata di Domenica in del 7 Febbraio. Ovviamente, come dicevamo precedentemente, non mancheranno affatto argomenti inerenti al Coronavirus. Da quanto si legge, sembrerebbe che ci saranno anche Matteo Bassetti e Fabrizio Ernesto Pregliasco.

Noi non vediamo l’ora, voi?