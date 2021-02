Un pomeriggio all’insegna dei ricordi e di rivelazioni inaspettate ci attende su Canale 5 con la puntata di Domenica Live di oggi 7 febbraio.

Come ogni domenica pomeriggio, a tenerci compagnia su Canale 5 sarà Barbara D’Urso col suo programma Domenica Live. Intervistati nel salotto della celebre conduttrice, come sempre personaggi interessanti e ‘chiacchierati’. Proprio di recente, sono stati il cantante Christian e sua moglie Dora Moroni, tornati insieme nel 2017, dopo diversi anni dal divorzio. Ebbene, l’amatissima coppia tornerà oggi a Domenica Live con grande gioia dei fan che non hanno mai smesso di seguirli. Come annunciato proprio dalla D’Urso lo scorso venerdì a Pomeriggio Cinque, la troupe del programma ha ripreso le immagini della scelta dell’abito da sposa che la Moroni indosserà per convolare di nuovo a nozze con il cantante. Ci sarà inoltre un ampio spazio dedicato al ricordo dell’ex concorrente della prima edizione del Grande Fratello, Pietro Taricone. Molti degli ex gieffini che condivisero con lui quell’esperienza parteciperanno alla puntata rendendo omaggio al loro compagno d’avventura. L’attore, scomparso tragicamente nel 2010, non è mai stato dimenticato dai fan che ancora oggi lo considerano il simbolo indiscusso dello storico reality. Ma non è tutto: lo studio di Cologno Monzese ha ancora tante sorprese per il suo pubblico, vediamo di cosa si tratta.

Domenica Live 7 febbraio: in studio rivelazioni su Claudio Villa e i suoi figli

Si parlerà inoltre della saga della famiglia di Claudio Villa: sembra che ci siano altri figli non riconosciuti dal celebre cantante, cinque per la precisione. Ospite in studio Manuela Villa, che ha ottenuto dal tribunale il cognome del padre solo negli ultimi anni, commenterà la questione riguardante questi presunti fratelli. Ricordiamo che Manuela ha un fratello e due sorellastre da parte del padre. L’indiscrezione è stata lanciata nel corso della puntata di Domenica Live dello scorso 31 gennaio, da Barbara D’Urso: si tratterebbe di un fratello di 56 anni in Giappone, uno ad Aprilia, uno a Milano, uno in Russia e uno nel Lazio.

Insomma, per saperne di più non resta che guardare la puntata di oggi di Domenica Live.