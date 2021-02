Una puntata che si prospetta esplosiva quella del 7 Febbraio con “Live-Non è la d’Urso”, le anticipazioni: tra gli ospiti anche Juliano Mello, fratello di Dayane, dopo il terribile e tragico lutto che li ha colpiti

Torna questa sera, 7 Febbraio, l’appuntamento attesissimo dal pubblico con una delle conduttrici più amate e seguite della tv. Barbara d’Urso ha la capacità di affrontare una serie di argomenti di genere e carattere differente senza mai annoiare i telespettatori e mostrando un’empatia e una capacità di ascolto molto apprezzata sia da questi che dagli ospiti del suo “salotto”. Quella di stasera so prospetta una puntata davvero esplosiva con una lista di ospiti eccezionale. Le anticipazioni di “Live-Non è la d’Urso”, tra i personaggi attesi anche Juliano Mello, fratello di Dayane, che interverrà questa sera, 7 Febbraio, in trasmissione dopo il tragico lutto che ha colpito la famiglia.

Live-Non è la d’Urso: gli ospiti di stasera, 7 Febbraio

Juliano Mello è uno degli ospiti della puntata di questa sera. Dopo il tragico lutto della morte di Lucas, i telespettatori si sono stretti intorno alla famiglia per far sentire loro l’affetto e il sostegno in un momento tanto drammatico. Ancora, sempre in tema “GF” vedremo di nuovo Walter Zenga, padre di Andrea: questa volta interverrà nel salotto di Barbara d’Urso insieme alla moglie, Raulca. Altro personaggio attesissimo è Francesco Baccini, che, secondo le indiscrezioni, dovrebbe raccontare qualcosa del suo amore passato con Maria Teresa Ruta. Jasmine Carrisi è un altro dei volti che ci terranno compagnia questa sera. Secondo alcune fonti dal web, a “Live-Non è la d’Urso” dovrebbe essere presente anche il figlio dell’iconico Diego Armando Maradona. Infine, sembra che nel corso della puntata ci sarà un momento particolare e toccante dedicato a Pietro Taricone.

Il pubblico è già in trepidante attesa, non ci resta che pazientare ancora qualche ora: l’appuntamento è oggi, 7 Febbraio, in prima serata ovviamente!