Nel corso della puntata di Domenica 7 Febbraio di Live-Non è la D’Urso, Diego Armando Maradona Junior ha confessato di stare per morire.

Nuova puntata di Live-Non è la D’Urso. E, come al solito, nuove e sconvolgenti rivelazioni in diretta televisiva. Anche oggi, Domenica 7 Febbraio, la bellissima Barbara D’Urso è stata al timone di un altro appuntamento del suo prime time davvero imperdibile. E, come diverse settimane a questa parte, non ha affatto potuto fare a meno di trattare di diversi argomenti. A partire, quindi, dagli ultimi aggiornamenti sulla crisi di governo e i vaccini contro il Coronavirus. Fino all’arrivo in studio di Diego Armando Maradona per la prima volta dopo la morte di suo padre. È proprio in quest’occasione che il giovane napoletano, oltre a ripercorrere quanto sta accadendo in questi ultimi giorni e, soprattutto, esprimere il suo pensiero sull’audio choc di Luque qualche istante prima del decesso del Pibe de Oro, ha rivelato di stare per morire. Si, è proprio così. Proprio alla padrona di casa, durante un momento dedicato alla pubblicità, ha confessato alla padrona di casa di essere stato salvato dai medici per un vero e proprio pelo. Scopriamo insieme perché.

Diego Armando Maradona Junior a Live: ‘Stavo per morire’, confessione choc

Una vera e propria confessione choc, quella che, nel corso della diretta di Domenica 7 Febbraio di Live-Non è la D’Urso, Diego Armando Maradona Junior ha svelato alla padrona di casa. Dopo aver abbondantemente parlato di suo padre e di quanto lui sia fiducioso nelle magistratura argentina, il giovane napoletano, approfittatosi di un momento di pubblicità, ha confessato alla padrona di casa di aver rischiato di morire. Proprio nei giorni antecedenti alla morte di suo padre, Diego Armando Maradona Junior e la sua famiglia sono risultati positivi al Coronavirus. È proprio in merito a questo drammatico evento che il giovane ha confessato di aver seriamente rischiato. ‘Mi hanno preso per i capelli’, ha detto Maradona Junior alla padrona di casa. Cos’è esattamente successo? Al momento, non sappiamo dirvi nulla di più. Barbara D’Urso, infatti, ha specificato che questo argomento verrà trattato in un altro momento. Fatto sta che, come dichiarato dal diretto interessato, Maradona Junior stava rischiando la vita.

‘Al Cotugno di Napoli mi hanno salvato la vita’, ha concluso Diego Armando Maradona Junior a Live.