GF VIP 5, “ha rotto i c…”: Dayane Mello senza freni dice cosa pensa

La modella brasiliana è sicuramente una delle concorrenti più chiacchierate della quinta edizione del Grande Fratello Vip. La Mello, grazie al suo carattere tenace, è riuscita a conquistare per prima il pass per la finale. La modella ed ex compagna di Stefano Sala è stata colpita negli ultimi giorni da un grave lutto. Il fratello minore, Lucas, è morto in un incidente stradale in Brasile. Dayane ha deciso di restare nella casa più spiata d’Italia perchè, almeno lì, potrà ricevere il calore e la solidarietà dei suoi coinquilini. La modella, infatti, è stata coccolata da tutti, anche dal conduttore del reality show e dal pubblico. La Mello è senza ombra di dubbio una delle più accreditate per vincere la quinta edizione del reality show.

GF VIP 5, Dayane Mello senza freni: “Ha rotto i co…”

Dayane Mello si è distinta in questa quinta edizione del Grande Fratello Vip per la sua schiettezza. La modella brasiliana dice sempre quello che pensa senza peli sulla lingua. Nelle ultime ore, parlando con i suoi coinquilini all’interno della casa più spiata d’Italia, la Mello si è espressa riguardo alla storia d’amore tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. La modella brasiliana ha dichiarato senza freni: “Hanno rotto i co…“.

La prima finalista del GF VIP 5 è stanca delle numerose discussioni tra Giulia e Pierpaolo. La Mello ha confessato ai suoi coinquilini tutta l’insofferenza che prova nei confronti dell’unica coppia formatasi nella casa più spiata d’Italia. Giulia e Pierpaolo sono sostenuti da una parte del gruppo che vuole il loro bene, ma sono anche oggetto di critiche da un’altra consistente parte del gruppo. La loro storia d’amore sarà sicuramente oggetto di discussione nella prossima puntata del reality show.